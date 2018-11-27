Stephen Hillenburg, criador de 'Bob Esponja', morre aos 57 anos

Bob Esponja Crédito: Divulgação/Nickelodeon

Morreu na última segunda-feira (27), o criador do personagem Bob Esponja Calça Quadrada. Segundo a Nickelodeon, que produz o desenho, o motivo é a esclerose lateral amiotrófica, que Stephen Hillenburg, de 57 anos, carregava desde o ano passado.

"Stephen imbuiu 'Bob Esponja Calça Quadrada' com um senso de humor único e inocência, que trouxeram alegria a gerações de crianças e famílias em todos os lugares", disse a Nickelodeon em um comunicado.

"Seus personagens totalmente originais e a Fenda do Bikini permanecerão como um lembrete do valor do otimismo, da amizade e do poder sem limites da imaginação", continua a nota.

27/11/2018 - Stephen Hillenburg, criador do Bob Esponja, morre aos 57 anos Crédito: Divulgação/Nickelodeon

O animador criou a versão inicial de Bob Esponja em 1984, quando dava aulas de biologia marinha no Orange County Ocean Institute (hoje Instituto Ocean), na Califórnia. A face mais conhecida do personagem, com a famosa calça quadrada, surgiria anos depois.

O primeiro episódio do desenho foi ao ar em 1999. Desde então, quase 250 episódios já foram exibidos. A série já foi traduzida para mais de 60 idiomas.

CURIOSIDADES

- Hillenburg era um admirador do mundo submarino desde criança, quando era fã dos filmes do oceanógrafo francês Jacques Cousteau (1910-1997).

- Bob Esponja foi criado em 1984, quando Stephen dava aulas de biologia marinha. Apesar do público achar que o personagem é gay, Stephen o descreve como ingênuo, que se comporta como uma criança.

- A princípio, o nome do personagem deveria ser Spongeboy (Garoto Esponja), mas a marca já estava patenteada por uma empresa de esfregões de limpeza.

- Stephen abandonou a carreira para se dedicar à animação na década de 1990.

- O primeiro episódio do desenho foi ao ar em 1999.

- O senhor Sirigueijo, patrão de Calça Quadrada no Siri Cascudo, foi inspirado num chefe que Hillenburg conheceu quando trabalhou num restaurante de frutos do mar.

- Lula Molusco tem apenas seis tentáculos pois, segundo os criadores, com oito tentáculos ou mais, o desenho ficaria muito poluído.

- O computador Karen, que é a esposa do vilão Plankton, foi batizado em homenagem à mulher de Stephen Hillenburg.

- Um brasileiro, o desenhista Ennio Trevisan, já fez parte da equipe de criação do desenho.