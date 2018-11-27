Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Stephen Hillenburg, criador de 'Bob Esponja', morre aos 57 anos

Animador sofria de esclerose lateral amiotrófica. Doença causou a morte do animador, disse a Nickelodeon

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 19:44
Bob Esponja Crédito: Divulgação/Nickelodeon
Morreu na última segunda-feira (27), o criador do personagem Bob Esponja Calça Quadrada. Segundo a Nickelodeon, que produz o desenho, o motivo é a esclerose lateral amiotrófica, que Stephen Hillenburg, de 57 anos, carregava desde o ano passado.
"Stephen imbuiu 'Bob Esponja Calça Quadrada' com um senso de humor único e inocência, que trouxeram alegria a gerações de crianças e famílias em todos os lugares", disse a Nickelodeon em um comunicado.
"Seus personagens totalmente originais e a Fenda do Bikini permanecerão como um lembrete do valor do otimismo, da amizade e do poder sem limites da imaginação", continua a nota.
27/11/2018 - Stephen Hillenburg, criador do Bob Esponja, morre aos 57 anos Crédito: Divulgação/Nickelodeon
O animador criou a versão inicial de Bob Esponja em 1984, quando dava aulas de biologia marinha no Orange County Ocean Institute (hoje Instituto Ocean), na Califórnia. A face mais conhecida do personagem, com a famosa calça quadrada, surgiria anos depois.
O primeiro episódio do desenho foi ao ar em 1999. Desde então, quase 250 episódios já foram exibidos. A série já foi traduzida para mais de 60 idiomas.
CURIOSIDADES
- Hillenburg era um admirador do mundo submarino desde criança, quando era fã dos filmes do oceanógrafo francês Jacques Cousteau (1910-1997).
- Bob Esponja foi criado em 1984, quando Stephen dava aulas de biologia marinha. Apesar do público achar que o personagem é gay, Stephen o descreve como ingênuo, que se comporta como uma criança.
- A princípio, o nome do personagem deveria ser Spongeboy (Garoto Esponja), mas a marca já estava patenteada por uma empresa de esfregões de limpeza.
- Stephen abandonou a carreira para se dedicar à animação na década de 1990.
- O primeiro episódio do desenho foi ao ar em 1999.
- O senhor Sirigueijo, patrão de Calça Quadrada no Siri Cascudo, foi inspirado num chefe que Hillenburg conheceu quando trabalhou num restaurante de frutos do mar.
- Lula Molusco tem apenas seis tentáculos pois, segundo os criadores, com oito tentáculos ou mais, o desenho ficaria muito poluído.
- O computador Karen, que é a esposa do vilão Plankton, foi batizado em homenagem à mulher de Stephen Hillenburg.
- Um brasileiro, o desenhista Ennio Trevisan, já fez parte da equipe de criação do desenho.
- O animador escreveu, produziu e dirigiu o primeiro filme de Bob Esponja, lançado em 2004. Na sequência "Bob Esponja: Um herói fora d'água", de 2015, atuou como roteirista e produtor executivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados