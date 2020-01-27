Sommerfest e Festa do Tomate agitam a semana no ES; confira a agenda

Também vão rolar shows de bandas tributo e baladas para agitar os amantes da noite. Entre os destaques, as programações das tendas de Vila Velha e Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 13:16

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 13:16

SEGUNDA-FEIRA (27/01/2020)

  • FESTIVAL
  • Verão de Anchieta 2020 -  UBU
  • Às 9h. Com Dançando na Praia. Entrada franca. 

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com  Mundo da Capoeiragem na Orla de Itaparica. Entrada franca.

  • Roda de Samba
  • Às 20h, no Clube de Pesca Mar e Terra. Com Peterson e convidados. Ingressos: R$ 15 (meia/ nome na lista); R$ 20 (meia normal). Avenida Dario Lourenço de Souza, santo Antônio, Vitória. 
Exposição "Tríade: linha, plano, imagem" no Museu Vale Crédito: Mônica Zorzanelli

TERÇA-FEIRA (28/02/2020)

  • BALADA 
  • Bolt
  • Às 21h. Festa: Terçou. Tocando: Funk, electro, pop br, bagaceiras, pop. Com DJs: 
  • Priscila Bravin, Rika, Tonico, Iuri Keffer, Bravado,Temponi e Coradini. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira).  R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.Classificação: 18 anos. 

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • LITERÁRIO
  • Lançamento do Livro Exercícios do Olhar, Exercícios do Sentir
  • Às 19h, no Trapiche Gamão. O livro  reúne onze textos críticos escritos pelo professor e pesquisador entre os anos de 2006 e 2019, abordando as artes visuais no Espírito Santo. Entrada franca. *O livro será vendido por R$ 30. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória.

  • CINEMA 
  • CineDebate 
  • Às 9h30, no Cine Metrópolis. Com exibição dos curtas Tailor, Tran(verso) e Corpo Flor, todos brasileiros. A exibição será em dedicação ao mês da visibilidade trans. Entrada franca. Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória.

  • FESTIVAL
  • Verão de Anchieta 2020 -  UBU
  • Às 9h. Com Dançando na Praia. Entrada franca. 

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com Orquestra de Sopro do Instituto Neobaces na Orla de Itaparica. Entrada franca.  

  • Arena Verão Vitória 2020
  • Às 17h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com "Corpo, Conto e Ritmo". Entrada franca. 

  • INFANTIL
  • Parque dos Farrapos
  • Atração  itinerante para a família. A partir das 10h, na Praia do Morro, Guarapari. Entrada franca. 
Na quinta-feira (29) a Jucutuquara estará comemorando 48 anos com um baile de máscaras.  Crédito: Carlos Alberto Silva

QUARTA-FEIRA (29/01/2020)

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • FESTIVAL
  • Verão de Anchieta 2020 -  Castelhanos 
  • Às 9h. Com Dançando na Praia. Entrada franca.

  • ESPECIAL
  • Baile de Máscaras da Jucutuquara
  • Às 18h30, na Arena Coruja. Aniversário da escola. Entrada franca. R.José Cassiano dos Santos, 135- Fradinhos, Vitória. 
Macucos irá se apresentar no Degusta Sunset na quinta-feira (30). Crédito: Reprodução/ Facebook banda Macucos

QUINTA-FEIRA (30/01/2020)

  • BALADA 
  • Stone Pub
  • Às 22h. festa: Inferninho. Tocando: Funk, pop br, hits e bagaceiras. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com nome na lista. R$ 10 (com nome na lista, até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após às 23h). Rua Rômulo Samorini, 33. Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. 

  • Clube 106
  • Às 23h. Festa: Forrózinho Retrô. Com Deco Jatobá, DJ Fabricio Bravim, Gustavo Pingo. Ingressos: R$ 15 até às 23h30; R$ 20 (ingresso normal). Informações: (27) 3227-9119. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Deita na BR. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros. R$ 15 (na portaria). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • FESTIVAL 
  • Degusta Sunset
  • Com banda Macucos, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

  • Verão de Anchieta 2020 -  Praia da Areia Preta 
  • Às 9h. Com Dançando na Praia. Entrada franca. 

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com Grupo Arte de Capoeira na Orla de Itaparica. Entrada franca. 

  • Mar de música
  • A partir das 19h, na Orla de Mangue Seco. Com show de Fernando Balarini e Beto Pinheiro. Entrada franca. 

  • Sommerfest
  • Com Cortejo Cultural pelas ruas da cidade (18h30). Grupo Infantil Der Fröhliche Kreis (19h); Concurso Rainha da Sommerfest 2020  (20h); Grupo de Danças Rheinland (DM) (21h30); e Os Tradicionais Pomeranos (DM) (22h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.

  • INFANTIL
  • Parque dos Farrapos
  • Atração itinerante para a família. A partir das 10h, em Jacaraípe, Serra. Entrada franca.
Festival Degusta volta esta semana no Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

SEXTA-FEIRA (31/01/2020)

  • FESTA
  • 34ª Festa do Tomate
  • Ás 20h30, no Centro de Eventos- Tomatão. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Show com Zoom Boxx às 23h. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 10 (sexta-feira após 21h). Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br.

  • BALADA 
  • Correria Music Bar
  • Às 21h. Festa: Luau de Verão: Reggae & Rock. Com Cepê (tributo ao Natiruts, Rappa + autorais) e Tertúlia (reggae music). Ingressos: Entrada franca até  00h. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
      
  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Buzzina. Tocando: 2000, electro, pop br, indie, pop. Com DJs: 
  • Madeusa, Rodrigo Resende, M1L, EDPO, Adeilton e Luanny. Ingressos:R$ 10 (antecipados online); R$ 15 ( das 23h às 04h); R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da stone ou da fluente).  R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Freaky Friday. Tocando: Funk, pop, hit. Ingressos: R$ 2 (com nome na lista para os 100 primeiros), R$ 10 (depois dos 100 primeiros até 23h); R$ 15 (sem nome na lista). Rua Rômulo Samorini, 33. Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: 2020 Hitzeiras. Tocando: Hits. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com banda Killer Queen e Back to the past, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  Praia da Areia Preta 
  • A partir das 20h. Com Anfrísio Lima Acústico e Versão Pirata. Entrada franca. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  Castelhanos
  • A partir das 21h. Com Paulinha Ferreira e Banda. Entrada franca. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  UBU
  • A partir das 21h. Com música ao vivo de Enedino. Entrada franca. 

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com Banda de Música da PMES na Orla de Itaparica. Entrada franca. 

  • Arena Verão Vitória 2020
  • A partir das 19h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Capoeira e Oficina de cavaquinhos. Entrada franca.

  • Festival de Cinema de Vitória  Itinerante 
  • Às 19h, em Manguinhos. Com o longa "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Entrada franca. Na Praça São Sebastião.

  • Mar de música 
  • A partir das 18h, Projeto Baleia Jubarte . Com show de Gabriel Cabelo e Lucas Zana, Luri, Pura Vida e Adriano Faquini. Entrada Franca. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. 

  • Sommerfest
  • Com 1ª etapa do Concurso do Lenhador (18h); Grupo Cultural Martinense (DM) (19h); Grupo Hügelmänner Plattler (DM) (19h30); Banda Up Pommerish (Vila Pavão) (20h30); Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM) (22h30); e Banda Fröhlich (DM) (23h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.
Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado

SÁBADO (01/02/2020)

  • FESTA
  • 34ª Festa do Tomate 
  • A partir das 20h30, no Centro de Eventos Tomatão. Com shows de Débora Salgado (22h) e Eduardo Costa (0h). Em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante .  Ingresso:  R$ 50 (sábado - 1º lote). Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br. 

  • BALADA 
  • Correria Music Bar 
  • Às 22h, com show de CaduCaruzo & Banda Toten, Metrópole e Beat Locks. Ingresso: R$ 10 (para os 50 primeiros), R$ 15 (Até às 00h). Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. 

  • Reinauguração Luxury Club 
  • Às 15h. Festa: CarnaBeijo Neon. Ingressos:  R$ 22,50 (pista/promocional); R$ 30 (camarote/promocional); R$ 40 (pista); R$ 60 (camarote). Venda: No site Sympla. Av. Raul Oliveira Neves, 160, Vitória. Classificação: De 14 a 20 anos (os adolescentes de 12 e 13 anos só entram com autorização dos responsáveis). 

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com Cadu Caruzo e Totem e banda The Crew, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  Praia da Areia Preta 
  • A partir das 20h. Com show de Wender Dalton e Marcelo Ribeiro. Entrada franca. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  Castelhanos
  • A partir das 21h. Com show de Gabriel Rezende. Entrada franca. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  UBU
  • A partir das 21h. Com Grupo de Pagode Sambabom. Entrada franca. 

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com Banda de congo Mestre Alcides na Orla de Itaparica. Entrada franca. 

  • Arena Verão Vitória 2020
  • A partir das 20h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Banda Idade Mídia e Jeremias Reis. Entrada franca.

  • Sommerfest 
  • Com Eden Show do Alemão Ein Prosit (DM) (12h); 2ª etapa do Concurso do Lenhador (13h); Angelino Zaager  Concertina de Melgaço (DM) (15h); Banda Up Pommerish (Vila Pavão) (16h); Desfile Cultural (18h); Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM) (19h30); Banda Super Fritz (SMJ) (21h); Banda Fröhlich (DM) (23h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.

  • Alternative Rock Festival 
  • Às 17h, Correria Music Bar. Com banda Brigida D'la Penha (Rock n' Roll) e Radioslave S.A. (Tributo a Audioslave). Ingresso: R$ 10. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. 

  • Mar de Música
  • A partir das 18h, na Praia de Camburi. Com show de Thaysa Pizzolato, Bernardo John, Nano Vianna, Anderson Ventura e Mr. Dedus. Entrada franca. Primeiro bolsão da Praia de Camburi, entre o quiosque 1 e o Pier de Iemanjá, Vitória. 

  • INFANTIL
  • Parque dos Farrapos 
  • Atração itinerante para a família. A partir das 10h, na Praia da Curva da Jurema, Vitória. Entrada franca.
Palco do Sommerfest instalado ao lado praça Arthur Gerhardt, em Campinho, Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

DOMINGO (02/02/2020)

  • FESTA
  • 34ª Festa do Tomate 
  • Com Ernesto Mathias (12h); Raione e Mateus (14h); Comichão (19h); Matiele Fabretti (21h). Np Centro de Eventos- Tomatão. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Entrada franca. 

  • Cheers of the Samba (Aquecimento para o baile voador)
  • Com Unidos da Piedade, Regional do Nair, Deixa de Conversa, Independente de Boa Vista, DJ Bero e DJ Cariello. Às 16h, no Clube Álvares Cabral. Ingressos: R$ 20 (lote promocional); R$ 30 (1° lote) - Venda no site Superticket. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100- Bento Ferreira, Vitória

  • BALADA 
  • Fluente
  • Às 18h. Festa: Arrasta Pé da Ilha.Com banda Alvorada e DJ Fabrício. Ingressos: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com Bloco Samba Soul, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Show a partir das 20h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

  • Sommerfest 
  • Alvorada  Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM) (9h); Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM) (12h); Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) (13h); Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM) (13h30); Daniele da Concertina (14h); Banda Fröhlich (15h); Final do Concurso do Lenhador (17h); Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (19h); Banda Os Tradicionais Pomeranos (20h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.

  • Mar de Música 
  • A partir das 17h, na Praia de Camburi. Com show de Carlos Papel, DJ Leo Ayres, Douglas Lopes, Henrique Mattiuzzi e Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes. Entrada franca. 

  • Arena Verão Vitória 2020
  • Às 19h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com  Grupo Olympus e Cosmic Dance Group. Entrada franca.

