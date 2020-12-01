Simone e Simaria lançam EP enquanto não podem fazer turnês; ouça

Simone e Simaria lançam EP "Debaixo do meu telhado" Crédito: Divulgação

As coleguinhas estão de volta! Aproveitando o tempo livre na quarentena, Simone e Simaria produziram um material extra até o lançamento do DVD "Bar das Coleguinhas 2", que vai levar as cantoras em turnê pelo país quando a pandemia do novo coronavírus cessar ou as regras sanitárias permitirem grandes eventos. Assim, elas apresentam o EP "Debaixo do Meu Telhado", gravado há menos de dois meses na casa de Simone, em São Paulo.

Dividido em dois momentos, totalizando oito músicas inéditas e com participações especiais de artistas como Bruno & Marrone e Dilsinho, o projeto foi planejado e executado em cerca de 10 dias.

"Estou muito feliz! Preparamos esse DVD com todo carinho para presentear os nossos fãs. Eles são os nossos maiores incentivadores, que estão sempre ao nosso lado. É um projeto bem popular, só de músicas inéditas e foi todo planejado e executado em aproximadamente 10 dias. Temos pronto o DVD 'Bar das Coleguinhas 2', mas iremos lançar só no ano que vem, já que ele vai virar uma turnê e vamos percorrer o Brasil", conta Simaria.

Com pegada popular, a primeira parte de "Debaixo do Meu Telhado" chega com 4 faixas já disponíveis que passeiam pelo sertanejo popular, acompanhado até mesmo do piseiro - ritmo que está na moda.

"A gente fez um trabalho mais ou menos na pegada do Bar das Coleguinhas. Seguimos mais o que está rolando agora, misturamos os piseirinhos com o sertanejo. São músicas bem populares, que as pessoas gostam de ouvir, mas com a essência da nossa dupla, que segue a mesma", destaca a cantora, que gravou logo após se recuperar da Covid-19.

O trabalho começa em um clima bem intimista com "Foi Pa Pum", composição do capixaba Daniel Caon e de Juan Marcus, que tem a produção assinada por Simaria, Hudson Hostins e Rafinha RSQ.

"Acho que muita gente vai se identificar com esse projeto novo. A música 'Foi Pa Pum', começa romântica, vem sofrendo e, daqui a pouco, a pessoa dá a volta por cima. É isso que a gente deseja pra galera. Se terminou o namoro, casamento, se precisa dar uma volta por cima, escute 'Foi Pa Pum'", destaca Simaria.

Na sequência, vêm as músicas "Na classe", que traz a participação da dupla Bruno & Marrone, "Aí lascou", em parceria com Dilsinho, e Presente de Deus. São faixas em que o sertanejo sofre influências do bolero ao piseirinho, trazendo mais animação e batidas para os amantes do ritmo.

Esse trabalho está lindo e repleto de amor e alegria em forma de música. Estou muito feliz com o resultado desse projeto, que é ainda mais especial por marcar esse momento mágico que estou vivendo, à espera da minha menina, explica Simone,

2021

Grávida de Zaya, Simone conta como espera organizar a rotina assim que a filha nascer: "Se tudo voltar ao normal, pretendo fazer como fiz com o Henry (primeiro filho): tirar 30 dias para ficar com ela e depois não encher a agenda de muitos compromissos, ter o meio da semana para a neném e o final da semana para trabalhar. Vamos nos adaptando", contou.

Simaria, por sua vez, afirma que o desejo é lançar o "Bar das Coleguinhas 2" com shows na estrada, além de conciliar com as campanhas de publicidade que as irmãs já fazem.

A dupla revelou ainda que fechou um grande contrato publicitário, no qual serão as primeiras mulheres a representar, mas que ainda não podem contar o nome da marca: Temos pronto o DVD Bar das Coleguinhas 2, mas iremos lançar só no ano que vem, já que ele vai virar uma turnê e vamos percorrer o Brasil, finalizou.