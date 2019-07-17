Shows: Luiz Ayrão, Vanessa da Mata e Nando Reis de graça em Guarapari

Entre os dias 19 e 27 de julho Guarapari será palco para as mais diversas atrações que vão embalar dois fins de semana da 3ª edição da Esquina da Cultura. A programação, totalmente gratuita, conta com o som que vai de Luiz Ayrão até Nando Reis, passando por Vanessa da Mata e Toni Garrido. O evento ainda terá uma área gastronômica com food trucks, food bikes e beer trucks.
Na noite do próximo sábado (20), quem agita o Palco Namorados do festival é Luiz Ayrão, que acaba de lançar seu "Um Samba de Respeito", álbum que reúne sucessos do cantor disponível nas plataformas digitais. Na apresentação daqui, ele pretende incrementar o repertório com as novas canções sem deixar de lado a "Nossa Canção" e "Porta Aberta", que "não podem faltar em nenhuma apresentação", como ele mesmo confidencia em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.
Durate o bate-papo, o sambista também destacou um pouco do que pretende apresentar em seu espetáculo, pedindo só que o público esteja disposto a se animar bastante com os ritmos nostálgicos que vão ecoar pelo espaço.
"O show que estou fazendo é com os grandes sucessos da minha carreira e outros grandes sucessos da MPB. É um espetáculo variado, muito para cima, alegre e é pensado, realmente, para deixar o povo feliz", diz, entusiasmado. Luiz completa que quer levar alegria ao capixaba e relembra de outras passagens pelo Espírito Santo: "É um grande prazer voltar a Guarapari. Os fãs capixabas sempre me receberam bem e a energia é muito boa".
SUCESSO DE PÚBLICO
Depois de ter lançado o álbum novo, que vai dar base à apresentação que fará em Guarapari, o artista já conseguiu medir o quanto o novo CD está reverberando pelas gargantas das cidades. "Está com o desempenho bem melhor do que eu imaginava. Agora é só gravar, colocar nas redes sociais, nas plataformas digitais e esperar a repercussão. Mudou muito", avalia ele, que segue firme no palco aos 77 anos e nem pensa em aposentadoria.
Ao longo da carreira, Luiz - que quer deixar um recado de fé e valorizar a brasilidade daqui para frente em tudo o que fizer na arte - fez uma promessa a um grande amigo da música, Tim Maia, que também será regra no show de Guarapari: encerrará todos seus shows com "Não Quero Dinheiro". "No início a música não deram muita bola para a música, mas depois ela virou sucesso. E eu sempre falei com o Tim que ela era ótima. Prometi a ele que todos os shows que eu fizesse, encerraria com ela", finaliza.
PROGRAMAÇÃO
Todos os shows começam às 19h de cada dia de programação
SEXTA-FEIRA (19)
14 Bis
Moxuara
Alecs Rodrigues
Cleisla Gusmão
SÁBADO (20)
Luiz Ayrão
Guilherme Lemos
Mirano Shuller
Tropical Croud
Dixieland Jazz Band
SEXTA-FEIRA (26)
Nando Reis
Roberta Campos
Banda Talentos
Vanessa Loyola
Rayssa Castro
SÁBADO (27)
Toni Garrido
Vanessa da Mata
Instrumental Maestro Mauro
Banda Vox
Dixieland Jazz Band
SERVIÇO
3ª Esquina da Cultura de Guarapari
Local: Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari
Data: 19, 20, 26 e 27 de julho de 2019, todos os dias com shows a partir das 19h
Ingressos: entrada franca