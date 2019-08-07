Shows de Guarapari são investigados por superfaturamento

Prédio da Prefeitura de Guarapari. Órgão disse que ainda não foi notificado da CPI Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

A Câmara de Vereadores de Guarapari criou, na sessão desta terça-feira (6), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar possíveis irregularidades na contratação de shows por parte da Prefeitura de Guarapari. A denúncia acusa o órgão de superfaturar contratos e fazer até pagamentos indevidos a atrações culturais no município que foram promovidos de graça.

Clebinho detalha que até a próxima sexta-feira (9) a CPI - composta por ele, que é relator; Denizart Luiz, que é presidente; e Thiago Paterlini, que é membro - vai se reunir para consolidar uma agenda e estabalecer de que forma vai andar com as investigações. "Vamos ouvir testemunhas, falar com produtores e ter a maior quantidade possível de informações para confrontá-las", finaliza.