Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CPI dos Shows

Shows de Guarapari são investigados por superfaturamento

Câmara de Vereadores reabre CPI que vai investigar a denúncia que acusa a prefeitura de firmar contratos com irregularidades para promover eventos de graça

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 18:09

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 ago 2019 às 18:09
Prédio da Prefeitura de Guarapari. Órgão disse que ainda não foi notificado da CPI Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Câmara de Vereadores de Guarapari criou, na sessão desta terça-feira (6), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar possíveis irregularidades na contratação de shows por parte da Prefeitura de Guarapari. A denúncia acusa o órgão de superfaturar contratos e fazer até pagamentos indevidos a atrações culturais no município que foram promovidos de graça.
Segundo o vereador Clebinho Brambati, relator da CPI, é a segunda vez que uma denúncia dessa natureza é protocolada na Câmara. "A primeira foi arquivada e agora nós votamos por investigar a fundo o que está acontecendo. Nós vamos analisar a denúncia, junto de uma assessoria jurídica, e depois os documentos e contratos referentes aos shows", diz.
> Guarapari declara calamidade pública após destruição na orla de Meaípe
Para o parlamentar, os rumores de que os shows têm irregularidades não é novo e nos bastidores as acusações vão até além: "Já ouvimos falar até sobre áudios que circulam de supostos secretários e ex-secretários da prefeitura negociando atrações com empresários do Entretenimento. Mas isso tudo será apurado a partir de agora. Por enquanto, não temos nada concreto".
Clebinho detalha que até a próxima sexta-feira (9) a CPI - composta por ele, que é relator; Denizart Luiz, que é presidente; e Thiago Paterlini, que é membro - vai se reunir para consolidar uma agenda e estabalecer de que forma vai andar com as investigações. "Vamos ouvir testemunhas, falar com produtores e ter a maior quantidade possível de informações para confrontá-las", finaliza.
Procurada, a Prefeitura de Guarapari informa que ainda não foi notificada oficialmente da abertura da CPI e das investigações. Assim que isso acontecer, ela garante que vai enviar a documentação que for solicitada e colaborar com o processo de apuração dos fatos. "O município entende que isso faz parte do processo democrático", diz, trecho final da nota enviada à reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados