Show de Alanis no ES é cancelado devido a greve de caminhoneiros

Alanis Morissette Crédito: Divulgação/Williams ENTITY_amp_ENTITY Hirakawa

O produtor Flávio Salles descartou a realização do show da cantora canadense Alanis Morissette em Vitória. Em abril deste ano, Flávio havia confirmado que o show seria realizado na Pedra da Cebola, em Vitória, no dia 11 de agosto deste ano. A informação, porém, foi desmentida pela produção da turnê nacional da canadense, que insistiu que a turnê ainda estava em negociação.

Segundo o produtor, a equipe da canadense desistiu da turnê no Brasil por conta da instabilidade que a greve dos caminhoneiros gerou. "Os empresários dela no país adiantaram que vão remarcar a turnê para novembro deste ano ou maio do ano que vem. Isso porque setembro e outubro de 2018 já estão reservados para outros espetáculos", detalha.

Segundo ele, os agentes de Alanis ficaram receosos de se estabelecerem em São Paulo e não conseguirem rodar as outras cidades. "Eles iriam chegar à capital paulista e, de lá, partir para as outras oito capitais nas quais aconteceriam os shows", reitera.

DINHEIRO SERÁ DEVOLVIDO