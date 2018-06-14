Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imprevisto

Show de Alanis no ES é cancelado devido a greve de caminhoneiros

Segundo produção local, equipe da cantora ficou receosa por conta da instabilidade de locomoção no país. Cantora viria à Capital se apresentar em agosto

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 18:55
Alanis Morissette Crédito: Divulgação/Williams ENTITY_amp_ENTITY Hirakawa
O produtor Flávio Salles descartou a realização do show da cantora canadense Alanis Morissette em Vitória. Em abril deste ano, Flávio havia confirmado que o show seria realizado na Pedra da Cebola, em Vitória, no dia 11 de agosto deste ano. A informação, porém, foi desmentida pela produção da turnê nacional da canadense, que insistiu que a turnê ainda estava em negociação. 
Segundo o produtor, a equipe da canadense desistiu da turnê no Brasil por conta da instabilidade que a greve dos caminhoneiros gerou. "Os empresários dela no país adiantaram que vão remarcar a turnê para novembro deste ano ou maio do ano que vem. Isso porque setembro e outubro de 2018 já estão reservados para outros espetáculos", detalha.
Segundo ele, os agentes de Alanis ficaram receosos de se estabelecerem em São Paulo e não conseguirem rodar as outras cidades. "Eles iriam chegar à capital paulista e, de lá, partir para as outras oito capitais nas quais aconteceriam os shows", reitera.
DINHEIRO SERÁ DEVOLVIDO
Flávio, à época, iniciou uma pré-venda de ingressos. O produtor agora garante que quem comprou o ingresso terá o valor devolvido. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados