Show da banda Scalene, em Vila Velha, é cancelado

A banda Scalene faria um show, neste sábado (28), em Vila Velha Crédito: Breno Galtier/ Divulgação

O show da banda Scalene que aconteceria neste sábado (28), no Correria Music Bar, em Vila Velha, foi cancelado. O motivo, segundo a banda, é o "descumprimento das obrigações assumidas pelo contratante do referido show".

"O grupo enviou todos os esforços para a manutenção da data, mas não foi possível manter a apresentação", disse a nota.

Nas redes sociais, o dono do estabelecimento informou que o show era terceirizado e que para preencher o espaço na agenda, fará uma promoção.

"Nós do CORRERIA não sabemos ao certo o que aconteceu, mas a produtora BROSS MÍDIA vai postar uma nota sobre o assunto e como proceder para devolução dos valores pagos no ingresso. Mais informações vocês podem obter diretamente com a produtora RESPONSÁVEL POR ESSE EVENTO. Estamos triste por Isso, e para afogar as mágoas, amanhã (28.07) dia que seria o show do Scalene, vamos distribuir 50 litros de chope pra galera".

A Bross Mídia publicou sua defesa por meio de suas redes sociais informando divergências com a produção da banda. "Por divergências entre Produção local e produção da banda, nós da BROS MÍDIA resolvemos por bem, cancelar a presença da banda SCALENE no evento deste sábado dia 28. É com tristeza que informamos isso, mas tudo que era possível foi feito, porém nem sempre temos como controlar tudo. Porém, no dia 28, as bandas de abertura permanecem em um evento com entrada totalmente gratuita e mais, teremos 50 Litros de chopp Brahma liberados".

INGRESSOS

Os ingressos comprados pela internet, no cartão de crédito ou débito, serão cancelados e restituídos automaticamente pelo sistema. Os ingressos comprados via boleto precisam entrar em contato via Whatsapp com Bruno (27 9.9882-4120) em até 20 dias após a data do evento.