Série inspirada na Lava Jato, ganha 2ª temporada no Netflix no dia 10

A segunda temporada da série "O Mecanismo", que trata de corrupção e é inspirada nas investigações da Operação Lava Jato, estreia na Netflix no próximo dia 10.
A obra é do diretor José Padilha, que já produziu para o streaming a série "Narcos", sobre o traficante de drogas Pablo Escobar, e da roteirista Elena Soarez, conhecida pelos filmes "Eu Tu Eles" e "Casa de Areia".
O elenco segue liderado por Selton Mello, que interpreta o investigador aposentado Marco Ruffo. Conta ainda com Caroline Abras (Verena Cardoso), Enrique Diaz (Roberto Ibrahim), Jonathan Haagensen (Vander) e Emilio Orciollo Netto (Ricardo Bretch).
A primeira temporada se encerra com os eventos de 2014, ainda sob a gestão de Dilma Roussef. Após a reeleição da petista, a força-tarefa liderada por Verena prendeu 12 dos 13 principais empreiteiros do Brasil. Nesta temporada, a equipe persegue o maior dos suspeitos: Ricardo Brecht.
Verena, Guilhome e Vander permanecem envolvidos em suas investigações, bem como Ruffo, que ainda está agindo fora da lei em busca de Ibrahim e cada vez mais afastado de sua mulher Regina (Susana Ribeiro) e da filha Beta (Julia Svaccina).