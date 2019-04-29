Série inspirada na Lava Jato, ganha 2ª temporada no Netflix no dia 10

Selton Mello vive o delegado Marco Ruffo em "O Mecanismo" Crédito: Pedro Saad/Netflix

"O Mecanismo", que trata de Netflix no próximo dia 10. A segunda temporada da série, que trata de corrupção e é inspirada nas investigações da Operação Lava Jato , estreia nano próximo dia 10.

Pablo Escobar, e da roteirista Elena Soarez, conhecida pelos filmes "Eu Tu Eles" e "Casa de Areia". A obra é do diretor José Padilha, que já produziu para o streaming a série "Narcos" , sobre o traficante de drogas, e da roteirista Elena Soarez, conhecida pelos filmes "Eu Tu Eles" e "Casa de Areia".

O elenco segue liderado por Selton Mello, que interpreta o investigador aposentado Marco Ruffo. Conta ainda com Caroline Abras (Verena Cardoso), Enrique Diaz (Roberto Ibrahim), Jonathan Haagensen (Vander) e Emilio Orciollo Netto (Ricardo Bretch).

A primeira temporada se encerra com os eventos de 2014, ainda sob a gestão de Dilma Roussef. Após a reeleição da petista, a força-tarefa liderada por Verena prendeu 12 dos 13 principais empreiteiros do Brasil. Nesta temporada, a equipe persegue o maior dos suspeitos: Ricardo Brecht.