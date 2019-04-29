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Investigação

Série inspirada na Lava Jato, ganha 2ª temporada no Netflix no dia 10

A obra é do diretor José Padilha, que já produziu para o streaming a série "Narcos", sobre o traficante de drogas Pablo Escobar

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 18:29

Publicado em 

29 abr 2019 às 18:29
Selton Mello vive o delegado Marco Ruffo em "O Mecanismo" Crédito: Pedro Saad/Netflix
A segunda temporada da série "O Mecanismo", que trata de corrupção e é inspirada nas investigações da Operação Lava Jato, estreia na Netflix no próximo dia 10.
A obra é do diretor José Padilha, que já produziu para o streaming a série "Narcos", sobre o traficante de drogas Pablo Escobar, e da roteirista Elena Soarez, conhecida pelos filmes "Eu Tu Eles" e "Casa de Areia".
O elenco segue liderado por Selton Mello, que interpreta o investigador aposentado Marco Ruffo. Conta ainda com Caroline Abras (Verena Cardoso), Enrique Diaz (Roberto Ibrahim), Jonathan Haagensen (Vander) e Emilio Orciollo Netto (Ricardo Bretch).
A primeira temporada se encerra com os eventos de 2014, ainda sob a gestão de Dilma Roussef. Após a reeleição da petista, a força-tarefa liderada por Verena prendeu 12 dos 13 principais empreiteiros do Brasil. Nesta temporada, a equipe persegue o maior dos suspeitos: Ricardo Brecht. 
Verena, Guilhome e Vander permanecem envolvidos em suas investigações, bem como Ruffo, que ainda está agindo fora da lei em busca de Ibrahim e cada vez mais afastado de sua mulher Regina (Susana Ribeiro) e da filha Beta (Julia Svaccina).

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