Sensação da música capixaba, Alemão do Forró agita Guarapari

Alemão do Forró faz show em Guarapari Crédito: WA/Divulgação

Guarapari recebe hoje dois fenômenos do forró. Um, a nível nacional, é o alagoano Mano Walter. Outro faz sucesso de Norte a Sul do Espírito Santo: Alemão do Forró, também conhecido como o “Rei do Forró Capixaba”. Os dois cantores fazem show no Clube Siribeira, a partir das 20h.

Sucesso absoluto no Estado, Alemão promete músicas autorais e hits do verão para a apresentação. “O público pode esperar animação total”, declara, em entrevista ao Gazeta Online. O cantor conta que além das músicas do momento, os fãs vão poder curtir músicas inéditas do seu novo álbum, lançado no fim do ano passado.

SUCESSO

Alemão do Forró também avalia o momento de popularização forró, que acredita ser o ritmo do verão. Ele ainda agradece o reconhecimento e companheirismo do público durante sua carreira.

“É um gênero que toca o ano todo e está em alta neste momento. No show, tudo vira uma grande festa. Vamos mostrar que o verão também pertence ao forró. Acho que os nordestinos são os grandes responsáveis pelo sucesso do gênero”, comemora.

Sem empresário e com a carreira deslanchando, o “Rei do Forró Capixaba” está prestes a fazer a primeira turnê internacional. Em março, ele embarca para os Estados Unidos, onde vai passar 15 dias e fazer oito apresentações. Apesar de não dominar a língua inglesa, está muito feliz com o convite.

“As apresentações foram um pedido dos capixabas e mineiros que vivem lá. Um produtor entrou em contato e nós vamos. Ninguém da banda sabe falar inglês, mas essa turnê é motivo de muita alegria para nós”, declara.

Para o fim do ano, o cantor conta que está prevista a gravação de seu sexto DVD, ainda sem lugar definido. No momento, o músico quer explorar melhor o disco recém-lançado.

Até lá, três clipes estão programados para serem lançados, entre eles o single romântico “Sai Dessa, Coração”. “Vamos divulgar melhor esse disco que acabamos de lançar antes de fazer a gravação do novo DVD”, explica.

Sobre uma possível parceria com Mano Walter, Alemão disse que estuda convidar o cantor alagoano para gravar uma música. Se os dois vão cantar juntos hoje à noite, ele não sabe informar, mas garante que vontade não falta. “Ainda não temos nada certo, mas tenho muita vontade de fazer um convite para uma parceria com o Mano Walter. Eu sou muito fã dele”, conta o capixaba.

MAIS SHOW

Com cerca de 30 shows mensais, Mano Walter, que também canta hoje à noite em Guarapari, está nas paradas de sucesso com hits como “Juramento do Dedinho”, “Não Deixo Não” e “Cê Vai Mas Volta”. O cantor é a nova aposta para o forró no cenário nacional, sendo o segundo do gênero a ter 200 milhões de visualizações em um vídeo no YouTube.

Mano Walter Crédito: Reprodução Facebook Mano Walter

O músico já teve sucessos interpretados por nomes como Rio Negro & Solimões, Henrique Juliano e Naiara Azevedo, além de parcerias com artistas de outros estilos musicais como Latino, Maiara & Maraisa, César Menotti & Fabiano e Marília Mendonça.

A parceria com Mendonça, aliás, rendeu o sucesso “O Que Houve”, com mais de 260 milhões de visualizações no YouTube.

Mano Walter e Alemão do Forró

Quando: hoje, às 20h.

Onde: Siribeira Iate Clube, Rua Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari.

Ingressos: R$ 40 (meia/1º lote/frontstage) e R$ 70 (meia/1º lote/Área Vip).