Senado decreta luto oficial por João Gilberto

João Gilberto, durante apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2008 Crédito: Ari Versiani/AFP

Senado decidiu nesta terça (9) declarar luto oficial pela morte do criador da bossa nova, João Gilberto. Na véspera, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro não tomaria a iniciativa, o que gerou críticas e a reação dos senadores. decidiu nesta terça (9) declararoficial pela morte do criador da. Na véspera, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que o presidentenão tomaria a iniciativa, o que gerou críticas e a reação dos senadores.

A polêmica envolvendo a morte de João Gilberto começou ainda no sábado (6), dia da morte do artista. Instado pela Folha de S.Paulo a comentar o falecimento, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro limitou-se a dizer que "[era] uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?".

O porta-voz da Presidência disse na segunda (8) que presidente reconhece a importância do artista. "Ele tornou a bossa nova um estilo de música conhecido internacionalmente. O presidente se solidariza com a família e os amigos neste momento de dor. O presidente não pretende declarar luto oficial pelo fato da perda, do passamento, do nosso estimado João Gilberto", afirmou.

Nesta terça-feira (9), o Congresso reagiu.

"O senhor presidente da República não decretou luto oficial do Brasil. Aliás, a única manifestação do senhor presidente da República foi que era uma pessoa conhecida, mostrando o despreparo, que é característico do Presidente da República", disse o líder da Minoria, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Randolfe citou a Lei dos Símbolos Nacionais que estabelece a possibilidade de o presidente da República fazer a decretação de luto oficial em todo o país e alegou que João Gilberto, "por tudo que ele representa", merecia a honraria.

O senador pediu que o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), hasteasse a bandeira no Legislativo a meio pau nos próximos três dias.

"[É] para homenagear aquele que, lamentavelmente, não foi homenageado pelo chefe de governo e chefe de Estado da nossa nação."

Davi concordou, mas não quis decidir monocraticamente, realizando votação simbólica.

"Aprovado por unanimidade. Fica decretado luto oficial no Congresso Nacional por três dias."

O cantor foi enterrado às 16h10 de segunda-feira, ao lado de sua irmã Walcy Oliveira Amorim (1918-2012), no cemitério Parque da Colina, em Niterói, a 30 quilômetros do centro do Rio de Janeiro.