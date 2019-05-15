Selena Gomez vai estrear no filme de zumbi 'Os Mortos Não Morrem'

Selena Gomez Crédito: Reprodução/Instagram @selenagomez

Selena Gomez participou na terça-feira, 14, do 72º Festival de Cannes 2019, onde divulgou o filme de comédia e terror zumbi Os Mortos Não Morrem, no qual ela vai interpretar a jovem Zoe - uma das pessoas aterrorizadas pelas criaturas. O longa chega aos cinemas brasileiros em 11 de julho deste ano.

A ex-namorada de Justin Bieber está retomando a sua carreira aos poucos na música e no cinema, após sofrer com quadros de ansiedade em 2018.

A People teve acesso a um trecho da obra em que Selena Gomez aparece. Assista:

Na cena, Zoe (Selena Gomez), Zack (Luka Sabbat) e Jack (Austin Butler) entram em uma loja de conveniência para comprar um refrigerante, um CD e para perguntar ao atendente se tem algum motel nas redondezas.

Veja também o trailer, com a participação de Selena: