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Selena Gomez vai estrear no filme de zumbi 'Os Mortos Não Morrem'

Artista está retomando a carreira aos poucos após enfrentar crises emocionais

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:53

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:53

Selena Gomez Crédito: Reprodução/Instagram @selenagomez
Selena Gomez participou na terça-feira, 14, do 72º Festival de Cannes 2019, onde divulgou o filme de comédia e terror zumbi Os Mortos Não Morrem, no qual ela vai interpretar a jovem Zoe - uma das pessoas aterrorizadas pelas criaturas. O longa chega aos cinemas brasileiros em 11 de julho deste ano.
A ex-namorada de Justin Bieber está retomando a sua carreira aos poucos na música e no cinema, após sofrer com quadros de ansiedade em 2018.
A People teve acesso a um trecho da obra em que Selena Gomez aparece. Assista:
Na cena, Zoe (Selena Gomez), Zack (Luka Sabbat) e Jack (Austin Butler) entram em uma loja de conveniência para comprar um refrigerante, um CD e para perguntar ao atendente se tem algum motel nas redondezas.
Veja também o trailer, com a participação de Selena:
Durante o Festival de Cannes, que está sendo realizado na cidade homônima da França, Selena divertiu os fãs ao aparecer deitada e aparentemente desconfortável no vestido branco que usava. Veja:

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