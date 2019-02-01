Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Sandy e Júnior publicam mensagem sugerindo retorno da dupla

Irmãos vão conversar em março e avisam que vem novidades por aí

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:31

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:31

31/08/2018 - Sandy e Junior dividem palco e relembram o passado durante show em SP Crédito: Reprodução/Youtube
Os irmãos Sandy e Júnior devem voltar a ter projetos juntos neste ano. Uma mensagem misteriosa divulgada pela dupla deixou os fãs animados com o possível retorno da parceria musical.
"Sobre rumores envolvendo um possível reencontro de Sandy e Junior Lima para uma turnê comemorativa neste ano, a assessoria de imprensa dos artistas informa que os irmãos seguem atualmente com seus projetos individuais e, no mês de março, terão mais novidades para contar", diz nota oficial. 
"Por enquanto, informamos que Sandy viaja com a turnê "Nós, Voz, Eles", em fevereiro, e Junior Lima trabalha no recém-lançado single "Stay Close", de seu projeto Manimal, também com shows no próximo mês e apresentação do Pipocando Música", complementa.
Neste ano, os irmãos completam 30 anos da primeira apresentação dele na televisão. No entanto, por enquanto, não há confirmação se eles voltariam a cantar juntos em uma turnê comemorativa ou se teriam outro projeto.
A dupla poderia também está buscando algum tipo de parceria musical, como a apresentação de um programa de TV.
O Só Toca Top, da Rede Globo, por exemplo, está em busca de novos apresentadores. Com bons índices de audiência, o programa musical já tem a terceira temporada confirmada. 
No entanto, no fim do ano passado, Luan Santana e Fernanda Souza deixaram a apresentação do programa.
Sandy já está sendo cotada para comandar a atração ao lado de Mumuzinho, mas a Rede Globo ainda não confirmou o nome dos apresentadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados