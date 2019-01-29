Sandy & Junior voltam em turnê no segundo semestre, diz jornal

29/01/2019 - Sandy e Junior vão comemorar 30 anos da primeira aparição na TV Crédito: Cesar Fonseca/ divulgação

Pode pular! O reencontro de Sandy e Junior Lima nos palcos está garantido. Segundo o jornal Extra, os irmãos planejam um show para o segundo semestre deste ano, em comemoração aos 30 anos da primeira aparição deles na televisão. A cena foi no programa "Som Brasil", em 1989, quando eles cantaram "Maria Chiquinha", numa manhã de domingo.

De acordo com o jornal, os ingressos devem começar a ser vendidos em março. A ideia é fazer shows em lugares grandes como estádios. Assim, o primeiro show acontece no Allianz Parque, em São Paulo. A dupla ainda não confirma o retorno.

A publicação explica que os irmãos foram orientados a manter silêncio para que a expectativa pela volta não atrapalhe a carreira solo deles. Sandy, por exemplo, tem shows da turnê "Nós, voz, eles" até o fim de fevereiro.

Uma foto no Instagram, postada na última sexta-feira, já tinha deixado os fãs em polvorosa. No clique, com jeito de reunião de negócios, brindavam Rogéria Takata e Pietro Toscano, assessora e empresário de Sandy respectivamente, acompanhados de Daner Assis, que vem a ser gestor de negócios e patrimônio do grupo SJX.

29/01/2019 - Daner Assis, Rogéria Takata e Pietro Toscano: reunião de negócios sobre possível retorno de Sandy e Junior Crédito: reprodução/ instagram

No Twitter, os fãs estão em empolgados com a possível volta da dupla, que encerrou os trabalhos em 2007. Veja abaixo algumas reações.



























