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Carreira

Safadão vai lançar álbum de músicas antigas

Artista também planeja novo CD para agosto deste ano

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:05

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:05

Crédito: Fábio Rocha/TV Globo
No comando do Só Toca Top (Globo) ao lado de Lucy  Alves, Wesley Safadão não gosta de ficar parado. Mesmo com o ritmo de gravação do programa, o cantor já prepara para lançar um álbum com músicas antigas em junho e a gravação de um novo DVD em agosto. 
"O álbum de músicas antigas será um resgate de canções de 2005, 2008 e 2010. É uma forma de representar o Nordeste e mostrar ao Brasil algumas que ainda não conheçam. Quero gravar mais um DVD, mas ainda é surpresa, estamos definindo os últimos detalhes", adianta Safadão.
No final de maio, o cantor lançará clipe em parceria com MC Kekel. A canção "Desencana" é uma mescla de forró com bastante funk. Para o novo trabalho, Safadão aparece bem diferente: cheio de tatuagens, sobrancelha com risquinho e cabelo azul.
> Wesley Safadão surge de cabelo azul e tatuagens em clipe com MC Kekel
"Foi massa demais. Confesso que sempre fui de usar roupa mais básica, quase sempre preta. No dia da gravação de 'Desencana', achei que precisava pintar o cabelo e raspar a sobrancelha, porque é um pop funk muito envolvente."
A
s tatuagens, porém, apesar de bem chamativas, são falsas, pintadas à mão por uma especialista. Safadão revela que morre de medo de agulha e dificilmente passaria por um procedimento como o de pintar a pele. 
Por mais que o encontro entre o forrozeiro e o funkeiro tenha acontecido, a união de agendas foi algo difícil. Safadão afirmou que quase diariamente ele precisa fazer shows e acompanhar outros projetos. Às segundas-feiras, por exemplo, que costumava ser um dia livre para o músico, tiveram de ser preenchidas com as gravações do Só Toca Top.
"É mais um dia preenchido, mas tudo se organiza. Minha agenda é um corre danado, minha mulher vem de vez em quando me encontrar, mas os meninos têm de ir à escola. Quando posso dou um pulinho em casa", diz o artista.

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