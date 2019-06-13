Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, faz shows em Vitória e Colatina

Ex-baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos

apresenta sucessos autorais de sua carreira solo, além de músicas que marcaram a história do Barão Vermelho e de Cazuza, em seus shows que acontecem no dia 14 de junho no Liverpub, na Praia do Canto, em Vitória, e no dia 15 no Liverpub Colatina. Acompanhado do guitarrista Bruno Dalla e da bateria de Edir Paiva, em Vitória Rodrigo também recebe Amaro Lima no palco para participação especial.

O baixista, vocalista e compositor está na estrada há 36 anos, 26 deles dedicados ao Barão Vermelho. Rodrigo já tocou ao lado de grandes nomes da música brasileira como Lobão, Kid Abelha, Leo Jaime e Blitz. Em carreira solo desde 2002, o músico se envolveu em vários projetos. Frenético, como ele mesmo assume ser, viu que era hora de acalmar um pouco e, inspirado nesse novo momento, acaba de lançar o álbum "Desacelerando".

"Esse álbum é o meu 11º produto que está saindo, estou escrevendo ao mesmo tempo três livros. Eu escrevo muito e é um uma coisa natural, sou animado em tudo que faço. Mas 'Desacelerando' veio em um momento em que eu precisava sossegar mesmo, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. É um disco de baladas. Eu normalmente nem escuto meus discos, mas esse eu gosto de escutar para me acalmar. Preciso disso porque não estou mais aguentando esse Brasil. As pessoas estão ficando loucas e eu também, então a minha parte é ajudar as pessoas a desacelerarem", diz Rodrigo.

"Desacelerando" traz referências como Bob Dylan, Beatles, Neil Young e traz participações como Rodrigo Suricato (hoje vocalista do Barão Vermelho), Roberto Menescal e uma versão exclusiva da faixa “Quando o Amor Era Medo” com participação do cantor Leo Jaime. "Tem muita coisa que vão falar que parece o Barão. Pode parecer sim porque minha voz tem o timbre do Cazuza e tem a minha história com o Barão, é impossível não compor do jeito que compus na banda", afirma Rodrigo.

A banda tocou em Vila Velha no ano passado. A partir de agosto o projeto passa por Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, além de outros países da América do Sul. Além do novo álbum, o músico continua a rodar pelo Brasil e pelo mundo com o Call The Police, projeto ao lado do guitarrista Andy Summers (The Police) e do baterista João Barone (Os Paralamas do Sucesso).A partir de agosto o projeto passa por Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, além de outros países da América do Sul.

"Cantar ao lado de Andy Summers e Barone é tudo o que eu quero fazer. Ter essa autonomia e essas companhias e viajar pelo mundo a essa altura da vida é algo inigualável", resume Rodrigo.

BARÃO

Foram 25 anos na banda. O último show aconteceu em Curitiba em novembro de 2017. Roberto Frejat, fundador do grupo, saiu no mesmo ano e foi substituído por Rodrigo Suricato. "Comecei a fazer da minha carreira solo meu principal cavalo de batalha. Passei quase metade da minha vida no Barão, não foi uma decisão fácil."

LUTA CONTRA AS DROGAS

Livro "Cara a Cara" Crédito: Neutra Editora/Divulgação

Em 2015 foi lançada a biografia de Rodrigo, em parceria com o jornalista Ricardo Puggiali, que ganhou o título de “Cara a Cara”. Além da trajetória do músico, o livro fala sobre a batalha contra a dependência química que Rodrigo enfrentou. Há 14 anos "limpo", hoje ele percorre o Brasil dando palestras em escolas, faculdades, entidades públicas e privadas sobre o tema. Em breve ele lança um documentário, “Trem Bala”, e o livro “Viu Comida, Come; Viu Van, Entra; Viu Cama, Dorme - Diários da Estrada”, sobre a sua trajetória pessoal e profissional.

SERVIÇO

Show de Rodrigo Santos

Vitória

Quando: 14 de junho (sexta-feira), a partir das 22h.

Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto

Quanto: R$ 30 (até 0h) e R$ 35 (depois da 0h)

Colatina

Quando: 15 de junho (sábado), a partir das 22h.

Onde: Av. Getúlio Vargas, 612, Centro