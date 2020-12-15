Rock in Rio pode ter festival-irmão em São Paulo a partir de 2022

O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto

A cidade de São Paulo pode receber um festival nos mesmos moldes do Rock in Rio . A informação foi divulgada na coluna de Ancelmo Gois, no Globo, e confirmada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O evento, chamado de The Town, está em negociação e o nome por trás da iniciativa é Roberto Medina , idealizador e presidente do Rock in Rio. Ele assinou uma carta de intenção com a prefeitura de São Paulo para fazer o festival.

"Se tudo der certo, em 2022, o país será sede de um novo festival e, com isso, o público terá um pacote de experiências garantido, não apenas no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo", diz um comunicado enviado pela organização do Rock in Rio.

Se acontecer em 2022, o festival paulista seria realizado em anos alternados com o Rock in Rio. O festival carioca já tem uma edição confirmada para 2021 -- nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro, 1º, 2 e 3 de outubro -- e acontece de dois em dois anos desde que retornou ao Brasil, em 2011.