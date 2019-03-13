Rock in Rio anuncia Goo Goo Dolls, Nile Rodgers e outras três bandas

O músico Nile Rodgers Crédito: Jill Furmanovsky

O Rock in Rio 2019 anunciou nesta terça-feira, 12, cinco novos nomes para o line-up do festival esse ano: Goo Goo Dolls, Nile Rodgers & CHIC, Whitesnake, Tenacious D e H.E.R.

Nile Rodgers, um dos shows mais interessantes da edição de 2017 do evento, volta agora como atração do Palco Mundo - em 2018, a banda lançou seu nono disco de estúdio, It's About Time, com releituras de canções célebres da banda e participações especiais, como de Lady Gaga, Elton John e produtores variados.

A banda americana Goo Goo Dolls, dona do megahit Iris, vem pela primeira vez ao festival. Boxes, seu décimo primeiro álbum de estúdio, foi lançado em 2016. Eles postaram no Instagram sobre a vinda ao Rock in Rio.

O Whitesnake voltam ao Rock in Rio mais de 30 anos depois de sua apresentação na primeira edição do evento. O Tenacious D, banda do também ator Jack Black, faz sua primeira apresentação no Rio de Janeiro.

Uma das grandes novidades do festival é a jovem cantora e compositora H.E.R., nome artístico de Gabriella Wilson. Ela venceu dois Grammys em 2019: Melhor performance de R&B e melhor álbum do gênero, por H.E.R., de 2017.

Quando é o Rock in Rio 2019?