Roberto Carlos: as músicas mais tocadas nos últimos anos

Roberto Carlos comemora os seus 80 anos nesta segunda-feira, dia 19 de abril. Mesmo longe da jovialidade, o Rei continua sendo soberano quando se fala em música. Com o passar dos anos, seus hits vão passando de geração a geração.
Segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), Roberto Carlos tem 676 músicas e 1.138 gravações cadastradas. Isso faz do capixaba o proprietário de um dos maiores banco de dados da América Latina.
De acordo com o órgão, “É preciso saber viver " foi a sua canção mais tocada nos últimos cinco anos, enquanto a mais gravada por outros intérpretes até agora foi “Emoções”. Essas duas músicas são uma parceria com o amigo Erasmo Carlos com quem Roberto tem muitas histórias da carreira.
Já a música que mais rendeu para o Rei no ano de 2020 foi “Como é grande o meu amor por você”. Segundo o escritório, nos últimos cinco anos, a maior parte dos rendimentos em direitos autorais do artista pela execução pública de suas músicas foi proveniente dos segmentos de Rádio, Show e TVs, que correspondem a quase 85% do que foi destinado a ele.
Confira abaixo o rankinh de músicas de autoria de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo).
20 MAIS TOCADAS
Eu te amo te amo te amo
- 6 - Emoções (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 7 - Esse cara sou eu (Roberto Carlos)
- 8 - Detalhes (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 9 - Gatinha manhosa (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 10 - Nossa senhora (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 11 - Se você pensa (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 12 - Sentado à beira do caminho (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 13 - Jesus Cristo (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 14 - Olha (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 15 - As curvas da estrada de santos (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 16 - Sereia (Roberto Carlos)
- 17 - Do fundo do meu coração (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 18 - E proibido fumar (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 19 - Cavalgada (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
- 20 - Caminhoneiro (Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John)
Ranking de músicas de autoria de Roberto Carlos mais gravadas até hoje
- Emoções
- Como é grande o meu amor por você
- Jesus Cristo
- Detalhes
- Nossa senhora
- Sentado à beira do caminho
- Olha
- É preciso saber viver
- Se você pensa
- Proposta
- Cavalgada
- De tanto amor
- Quero que vá tudo pro inferno
- A distância
- As curvas da estrada de santos
- Amada amante
- Desabafo
- Café da manhã
- Gatinha manhosa
- Além do horizonte