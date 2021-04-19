80 anos do Rei

Roberto Carlos: as músicas mais tocadas nos últimos anos

"É Preciso Saber Viver" é a música mais tocada nos últimos cinco anos, segundo o Ecad

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:50

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:50
O cantor Roberto Carlos
O cantor Roberto Carlos tem mais de 670 músicas cadastradas Crédito: Globo/Fabio Rocha
Roberto Carlos comemora os seus 80 anos nesta segunda-feira, dia 19 de abril. Mesmo longe da jovialidade, o Rei continua sendo soberano quando se fala em música. Com o passar dos anos, seus hits vão passando de geração a geração.
Segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), Roberto Carlos tem 676 músicas e 1.138 gravações cadastradas. Isso faz do capixaba o proprietário de um dos maiores banco de dados da América Latina.
De acordo com o órgão, “É preciso saber viver " foi a sua canção mais tocada nos últimos cinco anos, enquanto a mais gravada por outros intérpretes até agora foi “Emoções”. Essas duas músicas são uma parceria com o amigo Erasmo Carlos com quem Roberto tem muitas histórias da carreira.

Veja Também

Arquivo AG: as vindas de Roberto Carlos ao Espírito Santo em fotos

80 anos de Roberto Carlos: faça o quiz e mostre que você é fã do Rei

Roberto Carlos faz 80 anos na mira de novas biografias marcadas por fúria censora

Já a música que mais rendeu para o Rei no ano de 2020 foi “Como é grande o meu amor por você”. Segundo o escritório, nos últimos cinco anos, a maior parte dos rendimentos em direitos autorais do artista pela execução pública de suas músicas foi proveniente dos segmentos de Rádio, Show e TVs, que correspondem a quase 85% do que foi destinado a ele.
Confira abaixo o rankinh de músicas de autoria de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo).

20 MAIS TOCADAS

Eu te amo te amo te amo

Autoria: Erasmo Carlos / Roberto Carlos
Autoria: Roberto Carlos
Autoria: Erasmo Carlos / Roberto Carlos
Autoria: Roberto Carlos / Encarnita Garcia De Jesus
Autoria: Erasmo Carlos / Roberto Carlos
  • 6 - Emoções (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 7 - Esse cara sou eu (Roberto Carlos)
  • 8 - Detalhes (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 9 - Gatinha manhosa (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 10 - Nossa senhora (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 11 - Se você pensa (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 12 - Sentado à beira do caminho (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 13 - Jesus Cristo (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 14 - Olha (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 15 - As curvas da estrada de santos (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 16 - Sereia (Roberto Carlos)
  • 17 - Do fundo do meu coração (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 18 - E proibido fumar (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 19 - Cavalgada (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
  • 20 - Caminhoneiro (Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John)

Ranking de músicas de autoria de Roberto Carlos mais gravadas até hoje

  1. Emoções
  2. Como é grande o meu amor por você
  3. Jesus Cristo
  4. Detalhes
  5. Nossa senhora
  6. Sentado à beira do caminho
  7. Olha
  8. É preciso saber viver
  9. Se você pensa
  10. Proposta
  11. Cavalgada
  12. De tanto amor
  13. Quero que vá tudo pro inferno
  14. A distância
  15. As curvas da estrada de santos
  16. Amada amante
  17. Desabafo
  18. Café da manhã
  19. Gatinha manhosa
  20. Além do horizonte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Roberto Carlos
