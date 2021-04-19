Arquivo AG: as vindas de Roberto Carlos ao Espírito Santo em fotos

Roberto Carlos completou 80 anos nesta segunda-feira (19). Apesar de ter nascido no Espírito Santo, o Rei vive há anos no Rio de Janeiro. Mas vira e mexe, vem ao Estado para apresentações ou solenidades. Suas últimas vindas, por exemplo, foram mesmo para comemorar o seu aniversário junto aos conterrâneos. Assim, A Gazeta foi ao seu acervo e traz alguns registros destas visitas ilustres do cachoeirense ausente de maior prestígio.
Iniciamos com a vinda do cantor em 1983, quando lançava o disco "Roberto Carlos", com o sucesso "O Côncavo e o Convexo". Desde sua chegada, no aeroporto de Vitória, Roberto foi recebido calorosamente pelos capixabas.
Em 1987, Roberto fez outro show no extinto ginásio do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, na Capital capixaba.
Em 1991, o Rei voltou ao Espírito Santo e visitou sua cidade natal: Cachoeiro de Itapemirim. A visita, novamente, chamou atenção de muitos e contou até com Roberto plantando uma árvore.
Em 1991, a vinda de Roberto contou até com escolta da Polícia Militar. No roteiro, sua cidade natal novamente, onde fez um belo show para os capixabas. Na época, o hit "Luz Divina" tomava as paradas das rádios.
No ano seguinte, Roberto voltou ao Estado e até ganhou honrarias do então governador Albuíno Azeredo. Dali, seguimos para os anos de 1995 e 1996, quando Roberto fez shows grandiosos em Vitória e Vila Velha.
A década de 2000, Roberto lotou espaços como o ginásio do Álvares Cabral e a Praça do Papa com shows cheios de sucessos e muitos fãs emocionados.
Em 2009, Roberto foi direto para Cachoeiro comemorar os seus 68 anos e realizar mais um show lotado. Na época, até o Pânico na TV veio conferir de perto a apresentação.
Nos anos 2010, foram registradas três apresentações em Vitória e Cachoeiro. Mais uma vez, Roberto lotou os espaços com fãs que seguem até hoje na disputa por suas rosas.