19/04/2016 - Cachoeiro de Itapemirim - Show em comemoração aos 75 anos do Rei Roberto Carlos, no Estádio Sumaré em Cachoeiro Fernando Madeira
80 anos

Arquivo AG: as vindas de Roberto Carlos ao Espírito Santo em fotos

O "Rei" comemora 80 anos nesta segunda-feira (19) com muitas histórias para contar. Na matéria, você confere algumas destas emoções registradas em fotos do arquivo da Rede Gazeta

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:08

19/04/2016 - Cachoeiro de Itapemirim - Show em comemoração aos 75 anos do Rei Roberto Carlos, no Estádio Sumaré em Cachoeiro Crédito: Fernando Madeira
Roberto Carlos completou 80 anos nesta segunda-feira (19). Apesar de ter nascido no Espírito Santo, o Rei vive há anos no Rio de Janeiro. Mas vira e mexe, vem ao Estado para apresentações ou solenidades. Suas últimas vindas, por exemplo, foram mesmo para comemorar o seu aniversário junto aos conterrâneos. Assim, A Gazeta foi ao seu acervo e traz alguns registros destas visitas ilustres do cachoeirense ausente de maior prestígio.
Iniciamos com a vinda do cantor em 1983, quando lançava o disco "Roberto Carlos", com o sucesso "O Côncavo e o Convexo". Desde sua chegada, no aeroporto de Vitória, Roberto foi recebido calorosamente pelos capixabas.
14/06/1983 - Roberto Carlos chega no aeroporto de Vitória Crédito: José A. Magnago
14/06/1983 - Público aguarda chegada do cantor Roberto Carlos no aeroporto Eurico Salles em Vitória Crédito: José A. Magnago
14/06/1983 - Show de Roberto Carlos no Álvares Cabral Crédito: Aílton Lopes
Em 1987, Roberto fez outro show no extinto ginásio do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, na Capital capixaba. 
30/06/1987 - Show do cantor Roberto Carlos no ginásio do Álvares Cabral Crédito: Helô Sant'Ana
Em 1991, o Rei voltou ao Espírito Santo e visitou sua cidade natal: Cachoeiro de Itapemirim. A visita, novamente, chamou atenção de muitos e contou até com Roberto plantando uma árvore.
Roberto Carlos visita Cachoeiro, em 1991 Crédito: Nestor Muller
28/06/1991 - Roberto Carlos planta uma muda de árvore em Cachoeiro Crédito: Nestor Muller
Em 1991, a vinda de Roberto contou até com escolta da Polícia Militar. No roteiro, sua cidade natal novamente, onde fez um belo show para os capixabas. Na época, o hit "Luz Divina" tomava as paradas das rádios.
29/06/1991 - Soldados do exército e policiais militares escoltam carro de Roberto Carlos em Cachoeiro Crédito: Nestor Muller
29/06/1991 - Fã durante show do cantor em Cachoeiro Crédito: Nestor Muller
29/06/1991 - Roberto Carlos Durante Show em Cachoeiro Crédito: Nestor Muller
No ano seguinte, Roberto voltou ao Estado e até ganhou honrarias do então governador Albuíno Azeredo. Dali, seguimos para os anos de 1995 e 1996, quando Roberto fez shows grandiosos em Vitória e Vila Velha.
19/03/1992 - Roberto Carlos recebe medalha Augusto Ruschi do governador Albuíno Azeredo Crédito: Nestor Muller
20/04/1995 - Pùblico com velas acesas  durante show de Roberto Carlos Crédito: Chico Guedes
15/04/1996 - Show de Roberto Carlos na Prainha em Vila Velha Crédito: Chico Guedes
A década de 2000, Roberto lotou espaços como o ginásio do Álvares Cabral e a Praça do Papa com shows cheios de sucessos e muitos fãs emocionados.
01/10/2005 - Show do Cantor Roberto Carlos, na Praça do Papa Crédito: Carlos Alberto da Silva
24/11/2007 - Show do cantor Roberto Carlos no ginásio do Álvares Cabral Crédito: Nestor Muller
24/11/2007 - Show do cantor Roberto Carlos no ginásio do Álvares Cabral Crédito: Nestor Muller

Veja Também

80 anos de Roberto Carlos: faça o quiz e mostre que você é fã do Rei

Famosos lembram histórias e felicitam Roberto Carlos

Roberto Carlos faz 80 anos na mira de novas biografias marcadas por fúria censora

27/11/2007 - O cantor Roberto Carlos no show patrocinado peloa chocolates Garoto
27/11/2007 - O cantor Roberto Carlos no show patrocinado peloa chocolates Garoto Crédito: Nara Paraná
Em 2009, Roberto foi direto para Cachoeiro comemorar os seus 68 anos e realizar mais um show lotado. Na época, até o Pânico na TV veio conferir de perto a apresentação.
19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos chega ao aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira.
19/04/2009 O cantor Roberto Carlos chega ao Aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira Crédito: Carlos Alberto Silva
19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio do Sumaré Crédito: Carlos Alberto Silva
19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio Sumaré Crédito: Carlos Alberto Silva
Nos anos 2010, foram registradas três apresentações em Vitória e Cachoeiro. Mais uma vez, Roberto lotou os espaços com fãs que seguem até hoje na disputa por suas rosas.
04/06/2011 - Roberto Carlos durante show no Álvares Cabral Crédito: Fábio Vicentini
19/04/2016 - Cachoeiro de Itapemirim - Show em comemoração aos 75 anos do Rei Roberto Carlos, no Estádio Sumaré em Cachoeiro Crédito: Fernando Madeira
19/04/2016 - Cachoeiro de Itapemirim - Show em comemoração aos 75 anos do Rei Roberto Carlos, no Estádio Sumaré em Cachoeiro Crédito: Fernando Madeira
14/04/2018 - Roberto Carlos, cantor, fazendo show no Álvares Cabral Crédito: Bernardo Couitnho

