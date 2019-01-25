Roberta Miranda lança single gospel "Tô na Mão de Deus"

“To na mão de Deus”, composição de Anderson Freire e Dedé de Jesus, fala sobre as promessas de Deus, que além de serem surpreendentes, nunca deixarão de ser cumpridas. "Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir-las", como relata Roberta Miranda.
A canção já está no repertório da turnê “De Mãos Dadas”, que é com a que a cantora tem viajado por todo o País desde novembro de 2018.
Certa vez, dobrei os joelhos e prometi a Deus que gravaria essa canção. Ela é para mim uma oração e sei que o que importa para Deus é o coração, o que nos leva a Ele é o sentimento sincero. E essa canção significa muito pra mim
O clipe produzido pela Monte Castelo é dirigido por Eduardo Galeno e tem direção geral feita pela própria Roberta. Assista:
Roberta Miranda, a Rainha Sertaneja, já coleciona 32 anos de estrada e mais de 22 milhões de discos vendidos.