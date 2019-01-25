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Roberta Miranda lança single gospel "Tô na Mão de Deus"

Conhecida pela voz do sertanejo, Roberta estreia 2019 com clipe gospel no currículo

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 12:59

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 jan 2019 às 12:59
A cantora Roberta Miranda em cena de "Tô na Mão de Deus" Crédito: Reprodução/YouTube Roberta Miranda
“To na mão de Deus”, composição de Anderson Freire e Dedé de Jesus, fala sobre as promessas de Deus, que além de serem surpreendentes, nunca deixarão de ser cumpridas. "Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir-las", como relata Roberta Miranda.
A canção já está no repertório da turnê “De Mãos Dadas”, que é com a que a cantora tem viajado por todo o País desde novembro de 2018.
Certa vez, dobrei os joelhos e prometi a Deus que gravaria essa canção. Ela é para mim uma oração e sei que o que importa para Deus é o coração, o que nos leva a Ele é o sentimento sincero. E essa canção significa muito pra mim
Roberta Miranda, cantora
O clipe produzido pela Monte Castelo é dirigido por Eduardo Galeno e tem direção geral feita pela própria Roberta. Assista: 
Roberta Miranda, a Rainha Sertaneja, já coleciona 32 anos de estrada e mais de 22 milhões de discos vendidos.

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