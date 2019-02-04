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CINEMA

Robert Pattinson pode estar entre cotados para interpretar Batman

Nova produção da franquia tem estreia prevista para junho de 2021

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:41

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:41

O ator Robert Pattinson Crédito: Reprodução/Instagram @pattinson__robert
Após a saída de Ben Affleck, a DC Comics encontra-se com o papel do personagem Batman ainda em aberto. No entanto, o perfil Bosslogic, que acumula quase um milhão de seguidores no Instagram e é referência no universo de histórias em quadrinhos, já tem uma aposta para o ator que irá substituir Affleck.
Segundo a publicação no Instagram, o ator Robert Pattinson está sendo cotado para interpretar o Batman no próximo filme da franquia.
"Uma escolha que eu nunca teria pensado em tentar, mas estava ouvindo alguma conversa de fundo sobre Robert Pattinson sendo examinado, se as conversas (fontes) são verdadeiras, então todas as nossas previsões estavam erradas. Este pode ser seu novo Bruce [Wayne]", diz a legenda, que acompanha uma imagem do ator com a sombra do Batman.
Até o momento, sabe-se que Matt Reeves será roteirista e diretor do filme, que tem estreia prevista para junho de 2021.

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