Rita Lee surpreende fãs com suas aparições nas redes sociais

Como disse antes: ou os humanos passam a respeitar todas as formas de vida do planeta ou bye bye humanidade. Ficou evidente que a Terra, sem a nossa presença, percebeu um grande alívio. A Terra não precisa de nós para existir, principalmente porque a temos maltratado já há muito tempo. É o fim da picada, por exemplo, como os sapiens desrespeitam o direito dos animais de viver com dignidade, e não sendo abatidos com crueldade, em confinamento a vida inteira em zoos, circos, aviários, matadouros... Fora tantos outros tipos de maus-tratos em rodeios, vaquejadas, touradas, rinhas de galos e cachorros, além da ganância dos criadores de pets.