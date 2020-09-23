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Riot Games anuncia 1º torneio global oficial de 'Valorant'

Brasil terá campeão regional. Poderão participar do First Strike tanto equipes profissionais quanto amadoras

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:50
Game 'Valorant', da Riot
Game 'Valorant', da Riot Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira (23), a Riot Games anunciou a realização do First Strike, o primeiro torneio de "Valorant" organizado e gerenciado pelo estúdio. Trata-se de um conjunto de torneios que dará aos vencedores o título de campeões regionais oficiais do game em diversas partes do mundo.
As regiões que abrigarão torneios são América do Norte, Europa, Comunidade dos Estados Independentes, Turquia, Ásia, Oceania, Brasil e Oriente Médio. Depois de uma série de qualificatórias regionais, das quais poderão participar tanto equipes profissionais quanto amadoras, serão destacados as oito equipes finalistas, que disputam o título entre os dias 3 e 6 de dezembro.
"Os eSports continuam sendo um dos melhores investimentos que podemos fazer para apoiar a nossa comunidade a longo prazo", comenta a produtora executiva do "Valorant", Anna Donlon. "Existe uma grande demanda e necessidade de elevar 'Valorant' ao nível de competição profissional."
"Por isso, estamos bem animados para poder começar a trilhar esse caminho junto a fãs, jogadores e organizadores", continuou. "Para a equipe de desenvolvimento, auxiliar o cenário competitivo de 'Valorant' é uma das principais prioridades, e estamos comprometidos com essa jornada."

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Vale lembrar que a Riot Games é uma das maiores produtoras de eSports do mundo. A empresa gerencia e transmite ligas profissionais de diversos games ao redor do mundo. Entre eles, está o Campeonato Mundial de League of Legends, evento de eSports mais assistido do mundo, pelo qual a empresa recebeu até o Emmy.
Desde que foi lançado, "Valorant" atraiu multidões de fãs online e se tornou um dos eSports que cresceram mais rápido dos últimos tempos. Nos últimos meses, foram realizados diversos torneios do game, que já entregaram mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,47 milhões) em prêmios.

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