PES 2021: Como vem o Palmeiras genérico no game da Konami

O ‘eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Season Update’ foi lançado no último dia 15 de Setembro e o game, produzido pela Konami, não conta com o Palmeiras licenciado. O Maior Campeão do Brasil tem nome genérico no novo título da franquia.

As mudanças foram o nome (o Palmeiras será ‘São Paulo Barra Funda V’), a alteração no escudo, uniformes e as identidades dos jogadores.O elenco do Palmeiras no game (Reprodução/Konami)O atual campeão paulista não chegou a um acordo com a produtora japonesa por entender que a 'marca Palmeiras’ também pode fazer parte do FIFA 21, concorrente do PES. As negociações continuam, porém, até a divulgação de uma nova DLC, o clube terá o nome genérico no game.O estádio oficial do time no PES 2021 é a Neu Sonne Arena, mesmo com o presença do Allianz Parque disponível.