MÚSICA

Rihanna está perto de terminar um novo álbum, diz jornal

De acordo com informações do 'Metro Uk', o 9º trabalho da carreira da cantora está prestes a ser finalizado

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 16:19

Rihanna Crédito: Reprodução/ Instagram
O último álbum de Rihanna é de 2016 e os fãs seguem ansiosos por um novo trabalho. De acordo com informações do jornal Metro Uk, isso está prestes a acontecer. The Dream, que trabalha com Rihanna desde 2007, afirma que o novo álbum "está quase pronto, cozinhando". Apesar disso, não houve nenhum anúncio oficial sobre o lançamento.
O compositor não deu mais detalhes sobre o novo hit "Work", mas provocou Beyoncé dizendo que ela "também está fazendo algo" no estúdio. Perguntada pelos fãs em rede social sobre um novo trabalho, Rihanna brincou e disse que "a conexão dela com a internet estava ruim".
Kuk Harrell, que trabalhou com a cantora no álbum "Anti" nas canções "Umbrella" e "Only Girl", disse durante uma live no Instagram: "O R9 é ótimo. R9 é incrível. É incrível e é tudo o que vou dizer".

