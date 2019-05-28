Regência celebra Caboclo Bernardo com encontro de bandas de congo

Banda Casaca Crédito: Reprodução www.bandacasaca.com.br

Os amantes da cultura de raiz têm encontro marcado na Vila de Regência, em Linhares, neste fim de semana. Um dos redutos do congo no Espírito Santo, a localidade celebra a festa centenária de Caboclo Bernardo e promove o 28º Encontro Nacional das Bandas de Congo. A programação tem entrada franca.

Pescador na Vila de Regência, Caboclo Bernardo virou herói nacional após salvar, em 1887, 172 marinheiros que estavam em um Cruzador prestes a afundar. Ele chegou a receber uma medalha de ouro de Princesa Isabel.

A programação dos festejos em Linhares acontece de sexta (31) a domingo (2) e contará com shows e atividades culturais. Entre os convidados das apresentações musicais estão as bandas Casaca, Natividade, Alternativos Reggae e Swingaê. No sábado, há o lançamento do CD da cantora linharense Anastácia Monteiro.

O ponto alto da celebração a Caboclo Bernardo acontece no domingo, com a realização do 28º Encontro Nacional das Bandas de Congo. Os grupos seguem até a pousada de Dona Mariquinha, onde a capelinha de Bernardo foi construída.

O evento, de acordo com o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Linhares, Ivan Salvador Filho, tem como objetivos fomentar o turismo na região e manter viva a tradição de celebrar a rica cultura da Vila de Regência. "Caboclo Bernardo fortalece a cadeira produtiva do turismo, agregando valores e gerando empregos e renda para a comunidade".

Programação:

31/05/2019 - Sexta-feira

18h30 - Abertura da tenda Cultural com teatro "Zé Grilo o Trabalhador brasileiro que não desiste nunca" / Praça do Farol

19h - Apresentação de Congada / Casa do Congo

20h - Luizinho / Palco principal

21h30 - Natividade / Palco principal

23h - Alternativos Reggae / Palco principal

0h30 - Swingaê / Palco principal

01/06/2019 - Sábado

7h30 - Travessia Marítima em Homenagem ao Herói Nacional Caboclo Bernardo

9h às 20h - Oficina na tenda cultural: oficina de casaca / Praça do Farol

15h - Palco livre na tenda cultural / Praça do Farol

Inscrições no local a partir das 9h na Tenda Cultural

19h - Auto do Caboclo Bernardo / Frente da Igreja Católica

20h30 - Roda de Congo / Praça do Caboclo Bernardo

22h - Lançamento de CD da cantora Anastácia Monteiro/ Palco Principal

0h30min - Casaca / Palco Principal

02/06/2019 - Domingo

8h - Chegada das bandas de congo com café da manhã / Avenida Caboclo Bernardo

10h - Apresentação individual das Bandas de Congo / Casa do Congo

10h30 - Almoço das bandas de congo / Casa do Congo

13h - Reunião dos mestres / Casa do Congo

14h - Apresentação das bandas de congo / Praça Caboclo Bernardo