Raul Gil faz concurso de covers de Sandy e Junior

O quadro 100% Sandy e Junior, que promoverá um concurso entre covers da dupla Sandy e Junior, estreia no Programa Raul Gil que vai ao ar no próximo sábado, 18, no SBT.
De acordo com a emissora, o quadro é aberto a "pessoas de todas as idades que gostem de cantar ou se pareçam com a dupla", e abordará tanto a parte infantil quanto a adulta da carreira dos irmãos.
Os participantes disputarão um prêmio de R$ 10 mil (em barras de ouro, é claro, como manda a 'tradição' na emissora de Silvio Santos).
No sábado de estreia, participarão as duplas Natiare e Antonio, com As Quatro Estações e Larissa e Marlon com Quando Você Passa.