Rapper 50 Cent faz fortuna vendendo álbum em bitcoins

Em 2014, o rapper 50 Cent lançou o álbum Animal Ambition e teve uma ideia bizarra para a época: aceitou bitcoins como pagamento pelo disco. A criptomoeda ainda estava engatinhando naquele ano, sendo avaliada em US$ 662 (cerca de R$ 2,1 mil) e o rapper conseguiu angariar cerca de 700 bitcoins nas vendas do disco.
Agora, o site TMZ descobriu que 50 Cent guardou esses bitcoins até hoje, o que lhe rendeu uma pequena fortuna estimada entre 7 e 8 milhões de dólares (equivalente a algo em torno de R$ 22 milhões e R$ 25 milhões) mesmo com o valor da criptomoeda em queda após uma forte alta no final de 2017.
No Instagram, o rapper postou uma foto de uma matéria comentando o assunto. "Nada mal para um garoto que saiu de South Side, estou orgulhoso de mim mesmo LOL", escreveu na legenda do post.