Rafael Portugal: 'nem sempre sou engraçado'

Uma das estrelas do Porta dos Fundos, o ator Rafael Portugal chega a Vitória no dia 20 de outubro com o stand-up Eu Comigo Mesmo. Nascido e criado em Realengo, no Rio de Janeiro, foi lá que começou sua carreira até ir parar no canal de comédia Parafernalha e em seguida conquistar uma vaga na final do Prêmio Multishow de Humor em 2015.

Mas a guinada de sua carreira aconteceu mesmo há três anos, quando recebeu uma ligação de Antonio Tabet, o Kibe, um dos sócios do Porta dos Fundos, com o convite para participar do canal. Além de fazer todo mundo rir com seus personagens , ele integra o programa A Culpa é do Cabral, no canal Comedy Central, roda o Brasil com o seu espetáculo e está envolvido em outros projetos, como conta em entrevista por telefone ao C2.

Você acha que o sucesso demorou para chegar e pensou em desistir?

Pensei em desistir sim porque fiz muitos testes e não passava em nenhum. Nem na televisão nem em testes comerciais. O primeiro teste em que passei na vida foi o do Prêmio Multishow de Humor. Mas quando o Porta dos Fundos me convidou para fazer parte do elenco, eu não precisei de teste.

E o que mudou na sua vida depois do Porta?

Meu trabalho é muito mais reconhecido. Com minha entrada vieram filmes, convites para comerciais... Considero um divisor de águas.

De todos os personagens que já fez no Porta, tem algum favorito?

Meu vídeo favorito é o Descobrimento, que faço com Fábio Porchat. Ele interpreta um português e eu, um índio.

Sobre o stand-up Eu Comigo Mesmo, de onde você tira as ideias?

São minhas ideias do cotidiano, do dia a dia. Trago muitas coisas de histórias que vivo, episódios que acontecem até um dia antes da apresentação. No final convido alguém da plateia pra compor uma música comigo na hora, faço entrevista com convidado. Cada show é uma coisa nova.

Por falar em compor, João de Barro, sucesso na voz de Maria Gadú, é uma composição sua?

Isso, compus essa música ao lado do Leandro Léo, Somos amigos há muitos anos, e um dia acordei de madrugada em Realengo, peguei o violão e comecei a compor. Terminei a música com o Leandro e ela sela a nossa amizade. É impressionante o que aconteceu com essa música. O Léo conhece a Mayra antes dela tornar-se a Maria Gadú. Quando o sucesso dela aconteceu, ela deu isso de presente pra gente e colocou a música no seu Multishow Ao Vivo.

Fora do palco, as pessoas esperam que você seja engraçado o tempo inteiro?

Acho que algumas pessoas acabam se frustrando de alguma maneira, porque nem sempre sou engraçado. Gosto de fazer as pessoas sorrirem demais, mas nem sempre a gente está como está no palco.

Além do stand-up, das gravações do Porta e do programa no Comedy Central, quais os outros projetos em vista?

A Culpa é do Cabral ganha esta semana uma nova temporada. Também estreia em novembro o filme Chorar de Rir, que fiz com Leandro Hassum, e tenho projeto de talk-show de que ainda não posso falar. Também estou na série Homens, do Porta dos Fundos, com criação do Fábio Porchat e nosso especial de natal, na Netflix. Hoje com o surgimento de novas plataformas existem muitas possibilidades de trabalho.

Eu comigo mesmo

Com Rafael Portugal

Quando: 20 de outubro, às 19h e às 21h.

Onde: Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingresso: setor A e B: R$ 70 (inteira); mezanino R$ 60 (inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.