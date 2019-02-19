Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar 2019

O cantor Adam Lambert em show com Queen Crédito: Reprodução/Instagram @adamlambert

A banda de rock britânica Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar no próximo domingo (24), informou a Academia na segunda-feira (18).

"Isto é a vida real? Isto é só fantasia? Damos as boas-vindas ao @QueenWillRock e a @adamlambert ao Oscar deste ano!", anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em sua conta oficial no Twitter.

A banda, tema de "Bohemian Rhapsody", indicado à estatueta de melhor filme, hoje é composta pelos membros originais Brian May e Roger Taylor e tem Adam Lambert, ex-astro do programa "American Idol", nos vocais, substituindo Freddie Mercury.

"Queen e @adamlambert SACUDIRÃO VOCÊS", tuitou o grupo em resposta, mencionando a data de 24 de fevereiro da cerimônia do Oscar em Hollywood.

"Bohemian Rhapsody" recebeu cinco indicações, inclusive de melhor ator para Rami Malek, que interpretou Mercury no filme. O cantor morreu de Aids em Londres em 1991, aos 45 anos de idade.

O filme já rendeu mais de US$ 854 milhões nas bilheterias de todo o mundo e se tornou a cinebiografia musical mais bem-sucedida da história.

A academia não disse quais canções o Queen tocará ou quando aparecerá no palco durante a transmissão, que acontecerá sem um apresentador pela primeira vez em 30 anos.

Crédito: Reprodução/Instagram @adamlambert