Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar 2019

A banda de rock britânica Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar no próximo domingo (24), informou a Academia na segunda-feira (18).
"Isto é a vida real? Isto é só fantasia? Damos as boas-vindas ao @QueenWillRock e a @adamlambert ao Oscar deste ano!", anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em sua conta oficial no Twitter.
A banda, tema de "Bohemian Rhapsody", indicado à estatueta de melhor filme, hoje é composta pelos membros originais Brian May e Roger Taylor e tem Adam Lambert, ex-astro do programa "American Idol", nos vocais, substituindo Freddie Mercury.
"Queen e @adamlambert SACUDIRÃO VOCÊS", tuitou o grupo em resposta, mencionando a data de 24 de fevereiro da cerimônia do Oscar em Hollywood.
"Bohemian Rhapsody" recebeu cinco indicações, inclusive de melhor ator para Rami Malek, que interpretou Mercury no filme. O cantor morreu de Aids em Londres em 1991, aos 45 anos de idade.
O filme já rendeu mais de US$ 854 milhões nas bilheterias de todo o mundo e se tornou a cinebiografia musical mais bem-sucedida da história.
A academia não disse quais canções o Queen tocará ou quando aparecerá no palco durante a transmissão, que acontecerá sem um apresentador pela primeira vez em 30 anos.
"Bohemian Rhapsody" não foi indicado por suas canções ou trilha sonora, mas haverá outros shows na ocasião, como Lady Gaga e o ator e diretor Bradley Cooper cantando "Shallow", canção de "Nasce Uma Estrela" indicada a um Oscar, e Bette Midler dando voz a "The Place Where Lost Things Go", do filme "O Retorno de Mary Poppins", que concorre à estatueta de melhor canção original.