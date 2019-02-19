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Show com Adam Lambert

Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar 2019

A banda, tema de "Bohemian Rhapsody", indicado à estatueta de melhor filme, hoje é composta pelos membros originais Brian May e Roger Taylor e tem Adam Lambert, ex-astro do programa "American Idol", nos vocais, substituindo Freddie Mercury

Publicado em 

19 fev 2019 às 12:39

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 12:39

O cantor Adam Lambert em show com Queen Crédito: Reprodução/Instagram @adamlambert
A banda de rock britânica Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar no próximo domingo (24), informou a Academia na segunda-feira (18).
"Isto é a vida real? Isto é só fantasia? Damos as boas-vindas ao @QueenWillRock e a @adamlambert ao Oscar deste ano!", anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em sua conta oficial no Twitter.
A banda, tema de "Bohemian Rhapsody", indicado à estatueta de melhor filme, hoje é composta pelos membros originais Brian May e Roger Taylor e tem Adam Lambert, ex-astro do programa "American Idol", nos vocais, substituindo Freddie Mercury.
"Queen e @adamlambert SACUDIRÃO VOCÊS", tuitou o grupo em resposta, mencionando a data de 24 de fevereiro da cerimônia do Oscar em Hollywood.
"Bohemian Rhapsody" recebeu cinco indicações, inclusive de melhor ator para Rami Malek, que interpretou Mercury no filme. O cantor morreu de Aids em Londres em 1991, aos 45 anos de idade.
O filme já rendeu mais de US$ 854 milhões nas bilheterias de todo o mundo e se tornou a cinebiografia musical mais bem-sucedida da história.
A academia não disse quais canções o Queen tocará ou quando aparecerá no palco durante a transmissão, que acontecerá sem um apresentador pela primeira vez em 30 anos.
Crédito: Reprodução/Instagram @adamlambert
"Bohemian Rhapsody" não foi indicado por suas canções ou trilha sonora, mas haverá outros shows na ocasião, como Lady Gaga e o ator e diretor Bradley Cooper cantando "Shallow", canção de "Nasce Uma Estrela" indicada a um Oscar, e Bette Midler dando voz a "The Place Where Lost Things Go", do filme "O Retorno de Mary Poppins", que concorre à estatueta de melhor canção original.

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