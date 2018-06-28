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Punk 'garageiro' da banda paulista Deb And The Mentals em Vitória

Grupo volta ao Estado com músicas do novo disco 'Mess', lançado pela gravadora capixaba Läjä Records, e muito rocknroll

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 22:33
Guilherme Hypolitho, Deborah Babilônia, GG. Di Martino e Bi Free são os integrantes do grupo paulista Crédito: Pedro Margherito//Divulgação
Mergulhada no rock de garagem dos anos 90, a banda Deb and The Mentals chega a Vitória no dia 30 de junho para apresentar o seu primeiro álbum, lançado em 2017 e batizado de Mess. O grupo, criado em 2015, em São Paulo, tem Deborah Babilônia (vocal) à frente, acompanhada de Guilherme Hypolitho (guitarra), Bi Free (baixo) e GG. Di Martino (bateria).
Temos um pouco do punk, do Ramones e do grunge. Eu trago referências das bandas lideradas por meninas, como Courtney Love (Hole) e Cranberries. Os outros meninos trazem influências como Sonic Youth e Pixies, conta a vocalista, Deborah.
Em 2015 os quatro integrantes se juntaram para gravar o primeiro EP, Feel The Mantra e, a partir daí começaram a rodar o Brasil. Foi justamente na estrada que surgiram as novas canções que se juntaram às faixas do EP e deram forma ao disco completo.
O EP tem composições minhas e uma do Alexandre Capilé Zampieri (vocalista e guitarrista de Sugar Kane e Water Rats). Diferente do EP, o disco já teve uma participação maior do grupo nas composições. Todas as músicas são em inglês porque escutamos muita coisa de fora. Acho que nos sentimos mais confortáveis cantando em inglês. Já tentei compor em português mas não rolou, explica Deborah, uma voz forte no cenário do novo rock nacional.
As mulheres nesse universo são uma coisa em crescimento. Mas em São Paulo estou vendo um movimento muito legal com meninas se juntando, selos lançados só por mulheres aparecendo. A voz está vindo para o nosso lado, considera.
Mess leva o selo da gravadora capixaba Läjä Records, capitaneada por Fábio Mozine. A banda já se apresentou outras vezes no Espírito Santo, inclusive, no ano passado, participou do Läjä Festival, em Vila Velha. Conhecemos o Mozine há muito tempo, do Mukeka di Rato. Nos aproximamos quando gravamos o EP, e aí ele demonstrou interesse em abraçar a ideia do disco, diz Deborah.
Ainda fazendo shows para divulgar o disco lançado ano passado, Deborah e seus The Mentals preparam músicas novas para um próximo EP que será lançado ainda este ano.
Deb and The Mentals
Quando: 30 de junho, às 22h.
Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820 - Triângulo das Bermudas Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (depois de 23h).
Informações: (27) 99944-1204

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