Professor se assume gay e se casa no desenho infantil 'Arthur'

14/05/2019 - Animação infantil "Arthur" (1996-atualmente) Crédito: Reprodução/YouTube

Crianças e jovens adultos devem reconhecer a animação "Arthur", criada em 1996, mas que lança novos episódios até hoje. Nesta segunda-feira (13), o desenho chegou à sua 22ª temporada na emissora norte-americana PBS Kids - no Brasil, "Arthur" foi exibido até 2015 pela TV Cultura - e mostrou uma cena inédita: o programa exibiu um casamento gay entre o sr. Ratburn, professor do protagonista Arhur, e seu noivo.

No episódio intitulado "Mr. Ratburn and the Special Someone" (em tradução livre, "Sr. Ratburn e o Alguém Especial"), a cerimônia é acompanhada por Arthur e toda a sua turma.