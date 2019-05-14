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LGBT

Professor se assume gay e se casa no desenho infantil 'Arthur'

Animação estreou 22ª temporada na segunda-feira (13)

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:36

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:36

14/05/2019 - Animação infantil "Arthur" (1996-atualmente) Crédito: Reprodução/YouTube
Crianças e jovens adultos devem reconhecer a animação "Arthur", criada em 1996, mas que lança novos episódios até hoje. Nesta segunda-feira (13), o desenho chegou à sua 22ª temporada na emissora norte-americana PBS Kids - no Brasil, "Arthur" foi exibido até 2015 pela TV Cultura - e mostrou uma cena inédita: o programa exibiu um casamento gay entre o sr. Ratburn, professor do protagonista Arhur, e seu noivo.
No episódio intitulado "Mr. Ratburn and the Special Someone" (em tradução livre, "Sr. Ratburn e o Alguém Especial"), a cerimônia é acompanhada por Arthur e toda a sua turma.
Os pequenos estudantes ficam surpresos, mas não por se tratar de um acompanhante do mesmo sexo, e sim por descobrirem que os professores têm vida pessoal fora da escola. "É um mundo novo", diz o personagem Buster.

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