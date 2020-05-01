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Produtores realizam pit stop solidário de arrecadações no domingo

SOS Graxa ES visa a arrecadar alimentos e materiais de limpeza para trabalhadores do setor de eventos, que estão desempregados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 13:00

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 13:00

Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Festa em Santa Maria de Jetibá: mercado de eventos está parado. Produtores se reúnem para arrecadar alimentos para ajudar trabalhadores do setor Crédito: Instagram/@stephenrossi_br
"Sabe aquela galera que sempre te atendeu nos eventos? Garçom, barman, caixa, carregador, equipe de limpeza, roadie, iluminador, técnico de som, produtor, responsáveis pelos camarins e seguranças... Pois é, estão esquecidos e passando dificuldade". Com essa chamada, um grupo de produtores capixabas se uniu para ajudar os trabalhadores impactados pela falta de eventos e realizar um "pit stop" para arrecadar doações neste fim de semana.
"Há pessoas que trabalham conosco que estão em situações bem difíceis. Vários setores estão com dificuldades. Nossa área foi a primeira a parar, o que entendemos, porque evento requer aglomeração de pessoas. Mas muitas pessoas vivem, exclusivamente, de eventos seja servindo, seja na segurança, seja no camarim... E pensamos em formalizar um grupo para ajudá-los", conta Juliana Barbosa, que é dona de uma empresa que organiza camarins no Espírito Santo.
Ela se juntou aos produtores Marina Boechat e Christiano Caetano para realizar a edição capixaba do SOS Graxa. O movimento, iniciado no Rio de Janeiro, visa a arrecadar doações de alimentos, dinheiro e materiais de limpeza para os que vivem de eventos no Estado.
A campanha por aqui começou na última terça-feira (28) com postagens nas redes sociais divulgando uma conta no Picpay (@sosgraxaes) para receber doações. Para ampliar a ação, o trio pede ajuda da população e realiza, neste domingo (3), em quatro pontos da Grande Vitória, um mutirão para receber doações.
Das 9h às 14h, tendas na Prainha e Pracinha de Itaparica, em Vila Velha, e na Praça dos Namorados e no Sambão do Povo, em Vitória, estarão prontas para receber o público interessado em doar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. E, para a segurança de todos, tudo funcionará em esquema drive-thru. "Quem quiser doar, basta passar nos locais de carro, que pegamos a doação sem a pessoa precisar sair do veículo", explica.
Nomes como Marcelo Ribeiro, Alemão do Forró, Michele Freire, Emerson Xumbrega, Casaca, SambAdm e Sambajunior estão apoiando a campanha e gravando vídeos incentivando as doações.
A ideia de Juliana, Marina e Christiano é repetir a ação em outros municípios. "Se você somar as pessoas que trabalham em bares, seguranças, limpeza, roadies.. é muita gente. Nossa ideia é não ficar só na Grande Vitória. Teremos uma segunda ação em Cariacica, Serra e estamos planejando ações no interior", adianta.

COMO SERÃO FEITAS AS DOAÇÕES

O grupo está está fazendo um cadastro dos profissionais que precisam de ajuda. "Produtores estão enviando alguns nomes. Com o cadastro, vamos começar a destinar o que foi arrecadado de forma que a gente possa atender um pouco de cada área".
Eles ainda estão recebendo nomes para destinar as doações. Quando a lista estiver fechada, eles terão um panorama de quantos profissionais envolvidos no setor precisam de ajuda. "Assim, após a primeira arrecadação, a primeira leva de cestas vai para uma categoria, como bares e segurança, por exemplo. Na próxima, vamos para o pessoal da limpeza e camarins, por exemplo,.. e assim vai", detalha.

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