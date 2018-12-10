Porta dos Fundos apresenta 'Especial de Natal'; confira o trailer

E lá vem a trupe do Porta dos Fundos com o Especial de Natal - Se Beber Não Ceie, que nada mais é que uma versão da Santa Ceia, mas pelo olhar dos humoristas do grupo. A estreia será na Netflix, com roteiro assinado por Fábio Porchat, que também está no elenco principal, interpretando Jesus, e terá a seu lado Gregório Duvivier, como Judas.