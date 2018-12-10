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HUMOR

Porta dos Fundos apresenta 'Especial de Natal'; confira o trailer

Especial deste ano terá estreia na Netflix

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:08
10/12/2018 - Especial de Natal do Porta dos Fundos, na Netflix Crédito: Reprodução/Netflix
E lá vem a trupe do Porta dos Fundos com o Especial de Natal - Se Beber Não Ceie, que nada mais é que uma versão da Santa Ceia, mas pelo olhar dos humoristas do grupo. A estreia será na Netflix, com roteiro assinado por Fábio Porchat, que também está no elenco principal, interpretando Jesus, e terá a seu lado Gregório Duvivier, como Judas.
No trailer do programa, que foi divulgado recentemente, o que se vê é uma paródia ao filme Se Beber, Não Case. Mas nesse caso, quem desaparece depois da festa é Jesus. O Especial de Natal - Se Beber Não Ceie estreia no dia 21.
Confira o trailer:

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