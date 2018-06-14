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ARTES

Pinacoteca de São Paulo vai ganhar novo prédio para arte contemporânea

O novo espaço fica a 50m do prédio da Pinacoteca no Parque da Luz

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 16:15
Prédio da Pinacoteca de São Paulo Crédito: Site Oficial/Pinacoteca de SP
A Pinacoteca do Estado de São Paulo anunciou oficialmente a aquisição de um novo prédio, que será dedicado às artes contemporâneas. A informação foi oficialmente confirmada pela Secretaria da Cultura estadual na quarta-feira, 13.
O novo espaço, já chamado de Pina Contemporânea, fica localizado a 50 metros do edifício da Pinacoteca no Parque da Luz, no centro de São Paulo. O terreno também fica nos arredores do Parque da Luz e sediou, até 2014, o Grupo Escolar Prudente de Moraes, que hoje ocupa novas instalações no mesmo bairro. O prédio agora será formalmente cedido pelo governo do Estado de São Paulo ao museu.
Este será o terceiro edifício da instituição. Além do prédio no Parque da Luz, no antigo Liceu de Artes e Ofícios, um outro espaço, a Estação Pinacoteca, divide a antiga sede da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana com o Memorial da Resistência, na Rua Mauá.
O novo prédio da Pina Contemporânea possui ao todo 6.908 m² e 3.190 metros de área construída, projetado originalmente Escritório Ramos de Azevedo, que também assina os outros dois edifícios do museu. O local sofreu um incêndio em 1930 e foi substituído em 1950 por um edifício projetado por Hélio Duarte, arquiteto modernista.
No segundo semestre de 2018, a Pinacoteca vai começar a convidar arquitetos para realizar o projeto de adequação do novo edifício. Um plano de captação de recursos para as obras deve ser feito apenas em 2019 e o museu ainda não estipulou uma data de abertura prevista.

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