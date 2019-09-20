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Cinema

Pets e seus donos ganham sessão de cinema exclusiva em Vila Velha

2ª edição do Cine Pet acontece neste sábado (21), em Vila Velha, com o filme "Vai que Cola 2 - O Começo"

Publicado em 

20 set 2019 às 10:08

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 10:08

"Vai que Cola 2: O Começo" será exibido no 2º CinePet Crédito: Divulgação
Já se deparou com algum vídeo na internet de animais ligadinhos na televisão? Então, o sucesso é tanto que os bichinhos, que já contam com canal de TV exclusivo, ganharam até espaço nas salas de cinema. Neste sábado (21), pets e seus donos podem participar do 2º Cine Pet, que acontece às 14h, no Boulevard Vila Velha, no Jóquei de Itaparica. O longa exibido na sessão será o recém estreado, “Vai que Cola 2 - O Começo”.
Os únicos requisitos para assistir a sessão são que o cachorro deve estar usando coleira e fralda e só poderá ficar, ou no colo do dono, ou no chão em frente a poltrona. Com um ingresso, entra o dono e seu pet na sessão - só é permitido um animal por pessoa.
> Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 19 a 25 de setembro
Tendo o cuidado com os cachorros, o brilho da tela será adaptado para os olhos caninos da mesma forma que o som, que será 30% mais baixo. O cinema também recomenda que os donos levem itens básicos de higiene, água em um recipiente adequado para assegurar o conforto do dono e do animal.
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2º CinePet
Com exibição do longa "Vai Que Cola 2 - O Começo"
Quando: sábado (21), às 14h
Onde: no Cinesystem, do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: R$ 27 (inteira) e R$ 13,50 (meia), à venda na bilheteria do cinema e pelo de WhatsApp do SAC: 27 99522-1605 (atendimento das 10h ás 22h)

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