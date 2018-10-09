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Performance de drag queen como Lord Voldemort viraliza; assista ao vídeo

Florida Elizabeth Man se apresentou em São Francisco vestida como o vilão de 'Harry Potter'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 16:05

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 16:05

Drag queen Florida Elizabeth Man como Lord Voldemort Crédito: Twitter / @flawdamaniac
Uma drag queen conhecida como Florida Elizabeth Man está chamando atenção nas redes sociais após publicar o vídeo de uma performance sua como Lord Voldemort, vilão dos livros e filmes "Harry Potter".
Na apresentação, realizada em São Francisco, nos Estados Unidos, ela aparece utilizando uma máscara semelhante ao vilão, vestida de preto. Junto ao número de dança, tira algumas peças de seu vestuário e chega a travar uma "batalha final" de magia usando varinhas e efeitos visuais em uma tela de fundo.
O show foi apresentado ao som da música "Dangerous Woman" de Ariana Grande. "Eu morreria se vocês todos me ajudassem a fazer com que a Ariana Grande visse a performance de Voldemor", escreveu em seu Twitter.
Florida ainda fez um trocadilho envolvendo a forma como o vilão é tratado no filme. Em vez de "aquele que não pode ser nomeado", escreveu em uma foto: "aquela que não pode ser domada."
Até o momento, o vídeo já conta com mais de 1,1 milhão de visualizações no Twitter. Confira:

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