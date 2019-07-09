Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Pedra Azul, Mimoso do Sul e Guarapari na tela do Animal Planet

Locais do Espírito Santo fazem parte do roteiro de episódios do programa Terra Brasil
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 jul 2019 às 17:42

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 17:42

Depois de ser pano de fundo para a trama de "A Dona do Pedaço", o Espírito Santo segue como pauta de programas na TV. A partir desta terça-feira (9), três municípios serão destaque na TV paga. Domingos Martins, Mimoso do Sul e Guarapari fazem parte do roteiro a ser mostrado no programa Terra Brasil.
A terceira temporada do programa conta com 10 episódios e será exibida, às terças-feiras, a partir das 23h, no Animal Planet. No comando das viagens, estarão o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt e o botânico Anderson Santos. A chef Mayra Abbondanza ficou de fora por estar se dedicando a maternidade.
"Gravamos três episódios no Espírito Santo: Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Parque Paulo Cesar Vinha, em Guarapari. Não temos a ordem dos episódios, ainda, mas acredito que o Pontões de Conceição do Muqui deve ser o primeiro - a equipe toda garantiu que é o melhor episódio que já gravaram em toda a série. Inclusive, devemos fazer um especial para festivais com esse material", explicou Beto Ribeiro, diretor do Terra Brasil, em entrevista ao Gazeta Online.
Beto explica que, apesar da emissora anunciar a temporada como sendo a segunda, esta é oficialmente a terceira: "A primeira temporada foi de 20 episódios - que passou no Animal planet como 'primeira temporada'. Mas, na verdade, era a primeira e segunda juntos. Agora, para nós é a terceira. Na Netflix e na Amazon Prime, você vai ver essa nova temporada como 'terceira' e no Animal Planet como 'segunda'".
 
A produção foi gravada entre os meses de abril e maio deste ano. Na época, a equipe do programa divulgou nas redes sociais a passagem pelos Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul.
> "Stranger Things" volta com hormônios à flor da pele e ótima trama
A equipe também gravou em São Paulo e Rio de Janeiro. Após a exibição na TV paga, o Terra Brasil a terceira temporada do Terra Brasil será disponibilizada no streaming da Amazon Prime.
"A quarta temporada a gente grava em agosto, mas vamos para o lado do Mato Grosso do Sul", adianta Beto, revelando que são produzidas duas temporadas a cada dois anos. "Gravamos sempre duas de uma vez para dar dois anos de programa. Em 2020, a gente grava para 2021 e 2022", finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Mimoso do Sul Pedra Azul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados