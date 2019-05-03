Paulo Gustavo cancela show em Vitória por falta de local adequado

Ensaio da peça "Filho da Mãe", com Paulo Gustavo e sua mãe, Dona Déa Crédito: Daniel Chiacos

cancelada. O humorista não encontrou outro espaço na Capital capixaba que comportasse seu público e desistiu, em conjunto com a WB Produções, que o traria ao Estado, de se apresentar para os capixabas. A informação é confirmada pela própria produtora. A venda dos ingressos para a atração ainda não tinha começado. A apresentação que Paulo Gustavo faria na Arena Vitória, no Espírito Santo, no próximo dia 15 de junho, foi. O humorista não encontrou outro espaço na Capital capixaba que comportasse seu público e desistiu, em conjunto com a WB Produções, que o traria ao Estado, de se apresentar para os capixabas. A informação é confirmada pela própria produtora. A venda dos ingressos para a atração ainda não tinha começado.

Arena Vitória foi arrendada pela Escola Americana de Vitória, que promete transformar o espaço numa instituição de ensino, investindo US$ 1 milhão durante o período de locação - 10 anos. O aluguel do espaço inclui a realização de melhorias no ginásio, principalmente em questão de modernização do ambiente. que promete transformar o espaço numa instituição de ensino, investindo US$ 1 milhão durante o período de locação - 10 anos. O aluguel do espaço inclui a realização de, principalmente em questão dedo ambiente.

"Não havendo outro lugar na Grande Vitória que possa receber o artista Paulo Gustavo na data programada, devido ao nível estrutural proposto para o espetáculo, o evento está, portanto, cancelado", diz trecho do posicionamento divulgado pela produção do evento.

FILHO DA MÃE

O show que Paulo Gustavo faria em Vitória teria a participação de sua mãe, Déa Lúcia. Chamado de "Filho da Mãe", o show relembra a trajetória artística da progenitora do humorista, que já foi até ilustrada em pequenos trechos dos filmes "Minha Mãe é Uma Peça", em que contracena o próprio ator no papel da mãe.

MIGUEL FALABELLA E EX-ROUGE NO LUGAR

Miguel Falabella, Zezé Polessa e Karin Hills (ex-Rouge) para preencher a lacuna deixada por Paulo Gustavo. Essa apresentação será nos dias 14 e 15 de junho e acontece no Teatro da Ufes, em Vitória. Para não desfalcar a programação do Circuito Banestes de Teatro, a WB Produções declara que trará "A Mentira", com(ex-Rouge) para preencher a lacuna deixada por Paulo Gustavo. Essa apresentação será nos dias 14 e 15 de junho e acontece no, em

A segunda peça de substituição ao espetáculo de Paulo Gustavo, que chega ao Espírito Santo nos dias 17 e 18 de agosto, é "Tô de Graça", com Rodrigo Sant'Anna e elenco, que também acontecerá no Teatro da Ufes.