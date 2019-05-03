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Ficou sem palco

Paulo Gustavo cancela show em Vitória por falta de local adequado

Humorista faria apresentação no dia 15 de junho, na Arena Vitória, que encerra suas atividades no fim do mês
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

03 mai 2019 às 18:37

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 18:37

Ensaio da peça "Filho da Mãe", com Paulo Gustavo e sua mãe, Dona Déa Crédito: Daniel Chiacos
A apresentação que Paulo Gustavo faria na Arena Vitória, no Espírito Santo, no próximo dia 15 de junho, foi cancelada. O humorista não encontrou outro espaço na Capital capixaba que comportasse seu público e desistiu, em conjunto com a WB Produções, que o traria ao Estado, de se apresentar para os capixabas. A informação é confirmada pela própria produtora. A venda dos ingressos para a atração ainda não tinha começado. 
A Arena Vitória foi arrendada pela Escola Americana de Vitória, que promete transformar o espaço numa instituição de ensino, investindo US$ 1 milhão durante o período de locação - 10 anos. O aluguel do espaço inclui a realização de melhorias no ginásio, principalmente em questão de modernização do ambiente. 
"Não havendo outro lugar na Grande Vitória que possa receber o artista Paulo Gustavo na data programada, devido ao nível estrutural proposto para o espetáculo, o evento está, portanto, cancelado", diz trecho do posicionamento divulgado pela produção do evento.
FILHO DA MÃE
O show que Paulo Gustavo faria em Vitória teria a participação de sua mãe, Déa Lúcia. Chamado de "Filho da Mãe", o show relembra a trajetória artística da progenitora do humorista, que já foi até ilustrada em pequenos trechos dos filmes "Minha Mãe é Uma Peça", em que contracena o próprio ator no papel da mãe.
MIGUEL FALABELLA E EX-ROUGE NO LUGAR
Para não desfalcar a programação do Circuito Banestes de Teatro, a WB Produções declara que trará "A Mentira", com Miguel Falabella, Zezé Polessa e Karin Hills (ex-Rouge) para preencher a lacuna deixada por Paulo Gustavo. Essa apresentação será nos dias 14 e 15 de junho e acontece no Teatro da Ufes, em Vitória.
A segunda peça de substituição ao espetáculo de Paulo Gustavo, que chega ao Espírito Santo nos dias 17 e 18 de agosto, é "Tô de Graça", com Rodrigo Sant'Anna e elenco, que também acontecerá no Teatro da Ufes.
(Com informações de Gustavo Cheluje)

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