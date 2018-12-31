Paula Toller e Frejat se apresentam no ES no feriado de Corpus Christi

Cantora Paula Toller Crédito: Leo Aversa/Divulgação

O ano nem bem começou, mas o calendário de shows segue agitado. O Festival de Inverno de Guaçuí, que chega a sua terceira edição, anunciou as atrações principais para este ano. Wilson Sideral, Frejat, Paula Toller e Emmerson Nogueira fazem parte da programação do evento, que será realizado, de 19 a 23 junho, feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições da cidade.

A organização do 3º Festival de Inverno de Guaçuí ainda está acertando os últimos detalhes para a segunda atração do sábado, mas promete surpreender o público com homenagem a um grande artista internacional. A venda oficial do pacote de ingressos para o festival começa nesta segunda-feira (2), no site www.ticketgreen.com.br . Os ingressos custam R$ 80 (meia) por noite. O pacote para todos os dias sai por R$ 280 (meia).

O primeiro show está previsto para a abertura do Festival, na quarta-feira (19). Cantor, compositor, guitarrista e produtor musical, o mineiro Wilson Sideral apresentará o show Tropical Blues, com clássicos da música brasileira em versão blues.

Na quinta-feira (20), será a vez de Frejat, ex-integrante do Barão Vermelho. Seguido de Paula Toller, na sexta-feira (21). A última noite do Festival de Inverno de Guaçuí, o sábado (22), será comandada por Emmerson Nogueira.

Domingo livre

Além da música, a terceira edição do evento terá novamente entrada livre no domingo (23). No último dia de programação, o espaço do Parque de Exposições funcionará até o fim da tarde sem a cobrança de ingresso. Shows com destaque para o chorinho e o samba raiz estão reservados para o encerramento.

Um dos espaços mais frequentados do Festival, a Praça de Alimentação também virá com novidades em 2019. Parcerias estão sendo firmadas para oferecer ao público uma infinidade de sabores e opções.

Em 2017, subiram ao palco do Festival os cantores Lobão, Leoni e Cláudio Zoli. Já neste ano, as principais atrações foram Nenhum de Nós, Paulo Ricardo e Ed Motta. O Festival também se incrementa com a presença de músicos regionais e dos melhores covers fazendo tributos a grandes artistas internacionais.

3º Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: de 19 a 23 de junho

Horário: de quarta a domingo, a partir das 20h. Domingo, a partir das 12h

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí

Ingressos: R$ 80 (meia/por dia) e R$ 280 (meia/pacote quatro dias), no site R$ 80 (meia/por dia) e R$ 280 (meia/pacote quatro dias), no site TicketGreen

Garanta a meia-entrada doando : 1 kg de alimento não perecível; ou um agasalho em bom estado; ou uma lata de leite em pó

Programação

Quarta-feira (19 de junho): Orquestra Mineira de Rock e Wilson Sideral

Quinta-feira (20 de junho): Classical Queen e Frejat

Sexta-feira (21 de junho): Elton John Cover e Paula Toller

Sábado (22 de junho): Emmerson Nogueira