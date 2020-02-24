Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Para além da folia de rua, agenda traz shows de Anitta e Chemical Dogz

Entre os destaques estão também festas temáticas de carnaval em diferentes casas

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 13:14
Anitta fará show de carnaval na segunda de carnaval (24), no Cafe de La Musique, em Guarapari. Crédito: Edson Lopes
Ainda tem muita folia pela frente, mas, para além do carnaval de rua, existem outros eventos na Grande Vitória. Confira na programação abaixo o que vai rolar nas casas de festa, pubs e museus. Já se o seu interesse é continuar no clima de folia, Para com  blocos, shows e outros eventos carnavalescos, confira nosso guia de norte a sul, organizado por cidade e data:
CARNAVAL 2020: Confira a agenda de norte a sul do ES

24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)

  • BALADA
  • Barlavento Beach Bar & Lounge
  • Às 19h. Com Brunelli e Josh Simon. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

  • Embrazado
  • Às 21h. Festa: "Bloco Chora Me Liga", com a dupla João Lucas & Matheus, Sué e DJ Luuh. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Venda: nas lojas Maverick's (shoppings Vitpória, Vila Velha e Mestre Álvaro), La Vira Saladeria (Jardim da Penha) e no site Superticket. Informações: (27) 99791-5623.

  • Fluente 
  • Às 21h.  Festa"Happy Monday". Tocando: Electro pop, pop BR, hits do carnaval e doiderol. Com DJs Dessinha, Emily Raizer, Ivan Tuma, Hnrqss, Lucas Sueti, Rodrigo Resende e Vitor Menário. Ingressos: R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

  • Barba Ruiva
  • Às 20h30. Baile à fantasia. Com a cantora Flavinha Mendonça. Ingressos: R$ 30. Rodovia João Ricardo Schorling, s/n,  KM 01, Domingos Martins. Informações: (27) 3268-1223.

  • SHOW
    Sunset Carnival - Anitta e DJ Tartaruga 
  • Às 15h, no Cafe de La Music. Ingressos: R$ 90 (meia/solidária) R$ 180 (inteira). Venda: no site EventBrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
Barlavento Beach Bar & Lounge receberá o cantor Arnaldo Jr (RJ), na terça-feira (25) Crédito: Monique Janutt

25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

  • BALADA
  • Correria Music Bar
  • Às 21h. Festa: "Ressaca do Carnaval 2020". Com as bandas SunfStreet (U2, Guns N'Roses e outros); Still Death (Sepultura, Sarcófago e autorais); Idade Midia (rock clássico nacional e internacional anos 80/90); Calangos selvagens (rock nacional, internacional e punk anos 90/00) e Pé na Cova (Garotos podres, Zumbis Espaço e autorais). Ingressos: R$ 10 (até às 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.  

  • Bolt
  • Às 21h. Festa: Terçou na folia. Com DJs Bravin, Tonico, Rika, Isa Hunka, Temponey,Najulia e Breciani & Bikwi; Ingressos: Entrada gratuita para os primeiros 50; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

  • Barlavento Beach Bar & Lounge
  • Às 16h. Com Arnaldo Jr. (RJ), Blake Disco, Penélope e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486. 

  • Embrazado
  • Às 21h. Festa: Baile do Sapucapeta, com Leando Sapucahy, Marcus Rauta e DJ Luuh. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Venda: No site Superticket. Informações: (27) 99791-5623.

  • Barba Ruiva
  • Às 20h30. Com o cantor Dan Abranches. Ingressos: R$ 20. Rodovia João Ricardo Schorling, S/N, KM 01, Domingos Martins. Informações: (27) 3268-1223.

  • EXPOSIÇÃO
  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • SHOW
  • Sunset Carnival -  Chemical Dogz, Victor Lou e RDT
  • Às 15h, na Cafe de La Music.  Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).  Venda: No site Eventbrite.  Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari. 
Exposição Overseas de Miro Soares está em cartaz no Palácio Anchieta até o dia 8 de março.  Crédito: Miro Soares

26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)

  • EXPOSIÇÃO
  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
Trio Clandestino será atração no Forró do Correria, na quinta-feira (27).  Crédito: Maria Eduarda Bersot

27 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Close de quinta. Tocando: Pop BR, bagaceiras, drag music e pop. Ingressos: Entrada gratuita para os primeiros 100; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.   Informações: (27) 3311-5216. 

  • Correria
  • Às 22h. Festa: Forró do Correria - Ressada do carnaval. Com show do trio clandestino. Ingressos: R$ 10. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.  

  • EXPOSIÇÃO
  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • ESPECIAL
  • Cineclube El caracol
  • Às 19h30, na Thelema. Com exibição do filme El Vuelco del Cangrejo. Entrada gratuita. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória
Bolt estará com a festa Buzzina, na sexta-feira (28).  Crédito: Página Oficial Bolt Antimofo

28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Buzzina. Tocando: Pop BR, indie pop, summereletrohits e retrô  Ingressos: R$ 15 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Combate. Tocando: Pop, funk, pop BR, electro, electropop e doiderol. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.   Informações: (27) 3311-5216.

  • EXPOSIÇÃO
  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 23h. Festa: 1,99. Tocando: Pop, retrô, indie, rock, bagaceiras e elecyro. Ingressos: R$ 1,99 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Se fui Corno eu Mereci. Tocando: Indie, emo, brega, pagodes, modão sertanejo. Ingressos: entrada gratuita para os primeiros 50 com nome na lista; R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Rabetão. Tocando: Funk, electro, pop e pop farofa. Ingressos: R$ 30 (a noite inteira). Venda: na portaria ou no site EventBrite. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.   Informações: (27) 3311-5216.

  • EXPOSIÇÃO
  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • LITERÁRIO 
  • Sarau do Beco
  • Às 17h, no Centro de Cultura Elizário Rangel. Entrada gratuita.  R. Gonçalves Dias, 1089-1193, São Diogo I, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
A cantora Janayna Pereira será atração no Arrastapé da Ilha, na Fluente, no domingo (1°). Crédito: Reprodução/ Facebook Janayna Pereira

1° DE MARÇO (DOMINGO)

  • BALADA

  • Fluente
  • Às 18h. Festa: "Arrastapé da Ilha". Com Janayna Pereira e DJ Fabrício Bravim. Ingressos: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30) e R$ 30 (após 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

  • EXPOSIÇÃO
  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados