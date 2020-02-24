Para além da folia de rua, agenda traz shows de Anitta e Chemical Dogz

Ainda tem muita folia pela frente, mas, para além do carnaval de rua, existem outros eventos na Grande Vitória. Confira na programação abaixo o que vai rolar nas casas de festa, pubs e museus. Já se o seu interesse é continuar no clima de folia, Para com blocos, shows e outros eventos carnavalescos, confira nosso guia de norte a sul, organizado por cidade e data: