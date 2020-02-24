Para além da folia de rua, agenda traz shows de Anitta e Chemical Dogz

Ainda tem muita folia pela frente, mas, para além do carnaval de rua, existem outros eventos na Grande Vitória. Confira na programação abaixo o que vai rolar nas casas de festa, pubs e museus. Já se o seu interesse é continuar no clima de folia, Para com blocos, shows e outros eventos carnavalescos, confira nosso guia de norte a sul, organizado por cidade e data:
24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- BALADA
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 19h. Com Brunelli e Josh Simon. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- Embrazado
- Às 21h. Festa: "Bloco Chora Me Liga", com a dupla João Lucas & Matheus, Sué e DJ Luuh. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Venda: nas lojas Maverick's (shoppings Vitpória, Vila Velha e Mestre Álvaro), La Vira Saladeria (Jardim da Penha) e no site Superticket. Informações: (27) 99791-5623.
- Fluente
- Às 21h. Festa"Happy Monday". Tocando: Electro pop, pop BR, hits do carnaval e doiderol. Com DJs Dessinha, Emily Raizer, Ivan Tuma, Hnrqss, Lucas Sueti, Rodrigo Resende e Vitor Menário. Ingressos: R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Barba Ruiva
- Às 20h30. Baile à fantasia. Com a cantora Flavinha Mendonça. Ingressos: R$ 30. Rodovia João Ricardo Schorling, s/n, KM 01, Domingos Martins. Informações: (27) 3268-1223.
- SHOW
Sunset Carnival - Anitta e DJ Tartaruga
- Às 15h, no Cafe de La Music. Ingressos: R$ 90 (meia/solidária) R$ 180 (inteira). Venda: no site EventBrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- BALADA
- Correria Music Bar
- Às 21h. Festa: "Ressaca do Carnaval 2020". Com as bandas SunfStreet (U2, Guns N'Roses e outros); Still Death (Sepultura, Sarcófago e autorais); Idade Midia (rock clássico nacional e internacional anos 80/90); Calangos selvagens (rock nacional, internacional e punk anos 90/00) e Pé na Cova (Garotos podres, Zumbis Espaço e autorais). Ingressos: R$ 10 (até às 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Bolt
- Às 21h. Festa: Terçou na folia. Com DJs Bravin, Tonico, Rika, Isa Hunka, Temponey,Najulia e Breciani & Bikwi; Ingressos: Entrada gratuita para os primeiros 50; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Barlavento Beach Bar & Lounge
- Às 16h. Com Arnaldo Jr. (RJ), Blake Disco, Penélope e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
- Embrazado
- Às 21h. Festa: Baile do Sapucapeta, com Leando Sapucahy, Marcus Rauta e DJ Luuh. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Venda: No site Superticket. Informações: (27) 99791-5623.
- Barba Ruiva
- Às 20h30. Com o cantor Dan Abranches. Ingressos: R$ 20. Rodovia João Ricardo Schorling, S/N, KM 01, Domingos Martins. Informações: (27) 3268-1223.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- SHOW
- Sunset Carnival - Chemical Dogz, Victor Lou e RDT
- Às 15h, na Cafe de La Music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
27 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Close de quinta. Tocando: Pop BR, bagaceiras, drag music e pop. Ingressos: Entrada gratuita para os primeiros 100; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Correria
- Às 22h. Festa: Forró do Correria - Ressada do carnaval. Com show do trio clandestino. Ingressos: R$ 10. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- ESPECIAL
- Cineclube El caracol
- Às 19h30, na Thelema. Com exibição do filme El Vuelco del Cangrejo. Entrada gratuita. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória
28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa: Buzzina. Tocando: Pop BR, indie pop, summereletrohits e retrô Ingressos: R$ 15 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Combate. Tocando: Pop, funk, pop BR, electro, electropop e doiderol. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- BALADA
- Bolt
- Às 23h. Festa: 1,99. Tocando: Pop, retrô, indie, rock, bagaceiras e elecyro. Ingressos: R$ 1,99 (das 23h às 4h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Se fui Corno eu Mereci. Tocando: Indie, emo, brega, pagodes, modão sertanejo. Ingressos: entrada gratuita para os primeiros 50 com nome na lista; R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Rabetão. Tocando: Funk, electro, pop e pop farofa. Ingressos: R$ 30 (a noite inteira). Venda: na portaria ou no site EventBrite. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- LITERÁRIO
- Sarau do Beco
- Às 17h, no Centro de Cultura Elizário Rangel. Entrada gratuita. R. Gonçalves Dias, 1089-1193, São Diogo I, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
1° DE MARÇO (DOMINGO)
- BALADA
- Fluente
- Às 18h. Festa: "Arrastapé da Ilha". Com Janayna Pereira e DJ Fabrício Bravim. Ingressos: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30) e R$ 30 (após 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Durante o carnaval a exposição funcionará de 9h às 15h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.