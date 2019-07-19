Ouça "Um Pôr do Sol na Praia", novo samba de Ludmilla e Silva

O ritmo da canção envolve e tem um clima relaxante com batida gostosa de ouvir. "Hino", disse um fã na internet. "Quando vi sabia que ia ser bom", disse outro. "Parabéns! Muito bom", disparou outra internauta.
"É uma música linda. Eu consegui juntar nessa faixa - e é uma coisa nova pra mim pois eu gosto de tocar tudo que eu posso - pessoas que são brilhantes para trabalhar, como o Pretinho da Serrinha, que fez o cavaquinho. A música tem uma batida do Nave, que é um produtor que faz coisas para o Marcelo D2, aí tem o sopro do Bruno Santos. Então, ficou uma coisa bem brasileira, mas ao mesmo tempo bem pop, ficou bem moderno", disse Silva, na live feita para o Gazeta Online, no Facebook.
Veja o clipe da nova música de Silva e Ludmilla, "Um Pôr do Sol na Praia":