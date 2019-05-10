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Ouça novo single de Ed Sheeran e Justin Bieber, "I Don't Care"

A música ainda fala sobre os problemas emocionais

Publicado em 

10 mai 2019 às 13:00

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 13:00

Crédito: David M. Benett/Divulgação
Após surpreenderem os fãs com o anúncio de que fariam uma música em colaboração, Justin Bieber, 25, e Ed Sheeran, 28, finalmente lançaram o single "I Don't Care"
Desde a madrugada desta sexta-feira (10), a canção está disponível nas plataformas digitais. Na letra, a dupla canta sobre os padrões do mundo e que estão bem com seus amores (Bieber se casou recentemente com Hailey Baldwin e Sheeran, com Cherry Seaborn).
A música ainda fala sobre os problemas emocionais que o cantor mais jovem viveu, como a depressão, e que ele tem relatado nas redes sociais.
"Estou paralisado com ansiedade, mas disseram que este é o lugar onde eu deveria estar. É meio louco, por que eu não ligo de verdade, e você faz as coisas melhores assim", canta Bieber. 

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