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CINEMA

Oscar decide não transmitir quatro categorias na cerimônia deste ano

Os troféus excluídos foram os de fotografia, montagem, curta-metragem e maquiagem

Publicado em 

14 fev 2019 às 15:04

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 15:04

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, instituição que promove o Oscar, resolveu quebrar a tradição neste ano e não transmitir pela TV quatro categorias do prêmio -na cerimônia, elas serão anunciadas durante os intervalos comerciais.
As categorias excluídas são fotografia, montagem, melhor curta-metragem e maquiagem. A ideia, de acordo com a imprensa especializada, é diminuir a duração para três horas. Críticos dizem que a medida representa uma desvalorização dessas categorias.
A decisão foi anunciada a membros da Academia em um email de seu presidente, John Bailey. Na mensagem, ele falou que os discursos dos vencedores das categorias que não vão ao ar serão exibidos ao fim da transmissão.
Bailey destacou ainda que o anúncio dos vencedores nesses grupos será mantido na transmissão pela internet, no site oscar.com e nas redes sociais da Academia.
Ele afirmou ainda que, nos próximos anos, de quatro a seis categorias serão excluídas da transmissão televisiva, num sistema rotativo. As quatro excluídas este ano, disse, terão lugar garantido na exibição do ano que vem. Bailey argumentou, na mesma mensagem, que o comportamento do espectador do Oscar tem mudado e é função da Academia se adaptar aos novos tempos.
A premiação do Oscar acontece no dia 24 de fevereiro.

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