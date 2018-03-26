Você já assistiu um filme e teve vontade de estar no lugar em que ele está se passando? Pois é, isso é mais comum do que podemos imaginar. Mais forte que isso só é a indústria do turismo, que consegue ganhar milhões de visitantes que querem desbravar os quatro cantos do mundo todos os anos.

Prova desse sucesso é o sonho de consumo que virou a Disney, por exemplo. As princesas dos filmes se tornaram celebridades e referência para gente de todas as idades, que não se limita a ir ao cinema, senão à (quase) realidade dos super cenários das produções no parque norte-americano.

Gazeta Online, então, decidiu reunir filmes que protagonizaram nessas localidades. Confira: O Kayak, ferramenta de planejamento de viagens, descobriu os cinco países e cidades que mais aparecem em cenários entre os vencedores da categoria de "Melhor Filme" do Oscar, em comemoração ao seu 90º aniversário. Os dados foram tomados com base desde o início da premiação. O, então, decidiu reunir filmes que protagonizaram nessas localidades. Confira:

1. ESTADOS UNIDOS

Palco da maior parte das superproduções, os Estados Unidos têm hoje quebrado recordes atrás de recordes de bilheteria. Lá, Hollywood se destaca e a cultura cinematográfica é ainda mais valorizada com monumentos que brindam a história do cinema norte-americano, como a Calçada da Fama e a Broadway, em Nova Iorque. Além disso, o país é modelo para quem quer desbravar, como vemos em filmes como "Quem Quer Ser Um Milionário" e onde se protagonizam comédias icônicas, como a saga de "Todo Mundo em Pânico".

Filmes

> Sex And The City 2 (2010): quatro nova-iorquinas que têm características próprias são mais que amigas. Friends, todas decidem ir em uma viagem para os Emirados Árabes. As cenas passeiam entre a cidade que nunca dorme, nos Estados Unidos, e Dubai e Abu Dhabi.

Sex And The City: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

> O Lobo de Wall Street (2013): o galã de Titanic, Leonardo DiCaprio, reaparece em um clássico de Martin Scorsese. Na trama, a romântica Nova Iorque dos anos 90 embalam a vida de um corretor da bolsa de valores que conquista um império usando técnicas questionáveis em suas operações.

O Lobo de Wall Street: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

2. REINO UNIDO

História aqui é mato! Estamos falando de uma civilização antiga, altamente desenvolvida e que com todo o cuidado do mundo - literalmente - mantém as tradições como manda o figurino - e não é só para inglês ver, como diz o ditado. Lá, já foram produzidos filmes que elevaram ainda mais o capital social em torno do nome da Rainha Elizabeth II e de toda a família real, no geral. E quem conhece os guardas do Palácio de Buckingham mesmo sem nunca ter ido ao local? Pois é...

Filmes

> Harry Potter: os fãs do bruxinho mais conhecido do mundo, Harry Potter, conhecem melhor do que muita gente a capital da Inglaterra, Londres. Isso porque a cidade é pano de fundo de vários trechos que aparecem em quase todas as tramas, com destaque para "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Este, mostra a estação King's Cross, que é atração turística da cidade - e é onde Harry atravessa a plataforma para pegar o trem. Lembra?

Harry Potter: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

> O Código da Vinci (2006): o filme que traz o icônico Tom Hanks interpretando ao lado de Sophie Neveu se passa em uma trama que leva as personagens da França à Inglaterra. No trajeto, é claro que algumas partes de ambos os países são destacadas, como a Temple Church, Westminster Abbey dos Cavaleiros Templários e a Lincoln Cathedral.

O Código da Vinci: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

3. FRANÇA

Ah, Paris! A capital do amor sempre é uma boa pedida para "Meia Noite em Paris" ou "Eu te Amo, Paris". Até porque, como não estar de frente para o Arco do Triunfo ou a Torre Eiffel e não sentir aquele friozinho na barriga de emoção? Não é para menos, já que as obras da Europa, em um modo geral, encantam pela magnitude e pelos detalhes. A França, no entanto, não se resume a isso: a bela costa de Biarritz e Bordeaux têm uma paisagem privilegiada, que também é cenário de alguns longas.

Filmes

> O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2002): não tem como pensar em França sem vir à cabeça o emblemático filme que teve direção de Jean-Pierre Jeunet. Para quem não sabe, lembra do Café des 2 Moulins que aparece na trama? O local de tabalho da protagonista. Você pode visitá-lo se estiver de passagem em Paris.

O Fabuloso Destino de Amèlie Poulain: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

> Piaf - Um Hino ao Amor (2007): o filme que trata da história da parisiende Edith Piaf não teria cenário mais óbvio que Paris. Acontece que todo o drama das gravações se reflete na sensibilidade que o diretor, Olivier Dahan, quis transmitir. La môme, como era chamada a cantora, tem sua trajetória fielmente contada até os últimos dias de sua vida. Sua tumba, no Cemitério do Père-Lachaise, em Paris, é ponto turístico para os fãs.

La Vie en Rose, Edith Piaf: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

4. ITÁLIA

Um verão na Toscana: todo mundo é apaixonado por aquela região, não é mesmo? Além da Toscana, a Fontana di Trevi, Milão, moda... Parece que tudo isso caminha junto. Ah, e como se esquecer da culinária? A massa italiana é a que tem mais fama no mundo inteiro e têm filmes que reforçam essa ideia. Mas, mesa à parte, o visual da Itália pode ser facilmente explorado só com um passeio pelo litoral.

Filmes

> A Doce Vida (1960): como façar da Itália e não remeter àquela imagem de dois personagens de um filme se encontrando e tomando banho na famosa Fontada di Trevi, em Roma? Impossível. Estamos falando de A Doce Vida (La Dolce Vita), que nesse trecho da história mostra Anita Ekberg e Marcello Mastroianni se banhando a convite dela na fonte italiana.

A Doce Vida: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

> 007 - Cassino Royale (2006): ideal para quem quer ter uma ideia de como é Veneza. Baseado em um romance do criador da série 007, o filme traz James Bond mais engraçado que o notmal. Na trama, ele é chamado por grandes agências de espionagem para uma última missão. No mesmo filme, dá para delirar com o luxo que as gravações mostram que se resumem a cassinos, carros potentes e artigos e acessórios de luxo.

Cassino Royale: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

5. ÍNDIA

Bollywood está presente para comprovar como a indústria dos filmes na Índia é forte. Apesar de não ter fama internacional, como as produções dos Estados Unidos, o que é feito no país é sempre (muito) mais valorizado do que o que vem de fora. Certos ou errados, a população sabe honrar o que é de lá. Inclusive, o Brasil inteiro - e até parte do mundo - conheceu bem como são os costumes da nação em "Caminho das Índias", da TV Globo. A trama se passava em sua maioria na Índia e todos que assistiram aos capítulos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os costumes do povo.

Filmes

> As Aventuras de PI (2012): Pi Patel, protagonista da trama, é obrigado a deixar a Índia quando a família decide ir para a América. Eles embarcam em um cargueiro com animais do zoológico que possuiam, mas, durante a viagem, uma tempestade faz com que o barco naufrague. Ele, um tigre, uma hiena, uma zebra e orangotango ficaram em um pequeno bote salva-vidas.

As Aventuras de PI: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

> Lion (2016): a trama conta a história do pequeno Saroo, que após se perder do irmão na Índia quando criança, acaba adotado por uma família da Austrália. Depois de mais velho, Saroo decide que é hora de tentar reencontrar sua família indiana.