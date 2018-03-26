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Os 5 destinos mais populares entre filmes premiados

Que tal um passeio nas ruas de 'Sex And The City'? Ou passar pela ponte de 'La La Land'?

Publicado em 26 de Março de 2018 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 19:00
Você já assistiu um filme e teve vontade de estar no lugar em que ele está se passando? Pois é, isso é mais comum do que podemos imaginar. Mais forte que isso só é a indústria do turismo, que consegue ganhar milhões de visitantes que querem desbravar os quatro cantos do mundo todos os anos.
Prova desse sucesso é o sonho de consumo que virou a Disney, por exemplo. As princesas dos filmes se tornaram celebridades e referência para gente de todas as idades, que não se limita a ir ao cinema, senão à (quase) realidade dos super cenários das produções no parque norte-americano.
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O Kayak, ferramenta de planejamento de viagens, descobriu os cinco países e cidades que mais aparecem em cenários entre os vencedores da categoria de "Melhor Filme" do Oscar, em comemoração ao seu 90º aniversário. Os dados foram tomados com base desde o início da premiação. O Gazeta Online, então, decidiu reunir filmes que protagonizaram nessas localidades. Confira:
1. ESTADOS UNIDOS
Palco da maior parte das superproduções, os Estados Unidos têm hoje quebrado recordes atrás de recordes de bilheteria. Lá, Hollywood se destaca e a cultura cinematográfica é ainda mais valorizada com monumentos que brindam a história do cinema norte-americano, como a Calçada da Fama e a Broadway, em Nova Iorque. Além disso, o país é modelo para quem quer desbravar, como vemos em filmes como "Quem Quer Ser Um Milionário" e onde se protagonizam comédias icônicas, como a saga de "Todo Mundo em Pânico". 
Filmes
> Sex And The City 2 (2010): quatro nova-iorquinas que têm características próprias são mais que amigas. Friends, todas decidem ir em uma viagem para os Emirados Árabes. As cenas passeiam entre a cidade que nunca dorme, nos Estados Unidos, e Dubai e Abu Dhabi.
Sex And The City: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
> O Lobo de Wall Street (2013): o galã de Titanic, Leonardo DiCaprio, reaparece em um clássico de Martin Scorsese. Na trama, a romântica Nova Iorque dos anos 90 embalam a vida de um corretor da bolsa de valores que conquista um império usando técnicas questionáveis em suas operações.
O Lobo de Wall Street: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
2. REINO UNIDO
História aqui é mato! Estamos falando de uma civilização antiga, altamente desenvolvida e que com todo o cuidado do mundo - literalmente - mantém as tradições como manda o figurino - e não é só para inglês ver, como diz o ditado. Lá, já foram produzidos filmes que elevaram ainda mais o capital social em torno do nome da Rainha Elizabeth II e de toda a família real, no geral. E quem conhece os guardas do Palácio de Buckingham mesmo sem nunca ter ido ao local? Pois é...
Filmes
> Harry Potter: os fãs do bruxinho mais conhecido do mundo, Harry Potter, conhecem melhor do que muita gente a capital da Inglaterra, Londres. Isso porque a cidade é pano de fundo de vários trechos que aparecem em quase todas as tramas, com destaque para "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Este, mostra a estação King's Cross, que é atração turística da cidade - e é onde Harry atravessa a plataforma para pegar o trem. Lembra?
Harry Potter: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
> O Código da Vinci (2006): o filme que traz o icônico Tom Hanks interpretando ao lado de Sophie Neveu se passa em uma trama que leva as personagens da França à Inglaterra. No trajeto, é claro que algumas partes de ambos os países são destacadas, como a Temple Church, Westminster Abbey dos Cavaleiros Templários e a Lincoln Cathedral.
O Código da Vinci: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
3. FRANÇA
Ah, Paris! A capital do amor sempre é uma boa pedida para "Meia Noite em Paris" ou "Eu te Amo, Paris". Até porque, como não estar de frente para o Arco do Triunfo ou a Torre Eiffel e não sentir aquele friozinho na barriga de emoção? Não é para menos, já que as obras da Europa, em um modo geral, encantam pela magnitude e pelos detalhes. A França, no entanto, não se resume a isso: a bela costa de Biarritz e Bordeaux têm uma paisagem privilegiada, que também é cenário de alguns longas. 
Filmes
> O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2002): não tem como pensar em França sem vir à cabeça o emblemático filme que teve direção de Jean-Pierre Jeunet. Para quem não sabe, lembra do Café des 2 Moulins que aparece na trama? O local de tabalho da protagonista. Você pode visitá-lo se estiver de passagem em Paris.
O Fabuloso Destino de Amèlie Poulain: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
> Piaf - Um Hino ao Amor (2007): o filme que trata da história da parisiende Edith Piaf não teria cenário mais óbvio que Paris. Acontece que todo o drama das gravações se reflete na sensibilidade que o diretor, Olivier Dahan, quis transmitir. La môme, como era chamada a cantora, tem sua trajetória fielmente contada até os últimos dias de sua vida. Sua tumba, no Cemitério do Père-Lachaise, em Paris, é ponto turístico para os fãs.
La Vie en Rose, Edith Piaf: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
4. ITÁLIA
Um verão na Toscana: todo mundo é apaixonado por aquela região, não é mesmo? Além da Toscana, a Fontana di Trevi, Milão, moda... Parece que tudo isso caminha junto. Ah, e como se esquecer da culinária? A massa italiana é a que tem mais fama no mundo inteiro e têm filmes que reforçam essa ideia. Mas, mesa à parte, o visual da Itália pode ser facilmente explorado só com um passeio pelo litoral. 
Filmes
> A Doce Vida (1960): como façar da Itália e não remeter àquela imagem de dois personagens de um filme se encontrando e tomando banho na famosa Fontada di Trevi, em Roma? Impossível. Estamos falando de A Doce Vida (La Dolce Vita), que nesse trecho da história mostra Anita Ekberg e Marcello Mastroianni se banhando a convite dela na fonte italiana.
A Doce Vida: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
> 007 - Cassino Royale (2006): ideal para quem quer ter uma ideia de como é Veneza. Baseado em um romance do criador da série 007, o filme traz James Bond mais engraçado que o notmal. Na trama, ele é chamado por grandes agências de espionagem para uma última missão. No mesmo filme, dá para delirar com o luxo que as gravações mostram que se resumem a cassinos, carros potentes e artigos e acessórios de luxo.
Cassino Royale: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
5. ÍNDIA
Bollywood está presente para comprovar como a indústria dos filmes na Índia é forte. Apesar de não ter fama internacional, como as produções dos Estados Unidos, o que é feito no país é sempre (muito) mais valorizado do que o que vem de fora. Certos ou errados, a população sabe honrar o que é de lá. Inclusive, o Brasil inteiro - e até parte do mundo - conheceu bem como são os costumes da nação em "Caminho das Índias", da TV Globo. A trama se passava em sua maioria na Índia e todos que assistiram aos capítulos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os costumes do povo. 
Filmes
> As Aventuras de PI (2012): Pi Patel, protagonista da trama, é obrigado a deixar a Índia quando a família decide ir para a América. Eles embarcam em um cargueiro com animais do zoológico que possuiam, mas, durante a viagem, uma tempestade faz com que o barco naufrague. Ele, um tigre, uma hiena, uma zebra e orangotango ficaram em um pequeno bote salva-vidas.
As Aventuras de PI: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação
> Lion (2016): a trama conta a história do pequeno Saroo, que após se perder do irmão na Índia quando criança, acaba adotado por uma família da Austrália. Depois de mais velho, Saroo decide que é hora de tentar reencontrar sua família indiana.
Lion: os 5 destinos mais populares entre filmes premiados Crédito: Reprodução/Divulgação

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