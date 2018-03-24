'O Mecanismo' reconta a Lava Jato em formato de série policial

Selton Mello vive o delegado Marco Ruffo em "O Mecanismo" Crédito: Pedro Saad/Netflix

Durante a festa de lançamento de O Mecanismo, Selton Mello, Caroline Abras e Enrique Diaz a todo momento ressaltavam que a série de José Padilha (Topa de Elite, Narcos) é uma ficção. De fato, a história disponibilizada na Netflix desde sexta-feira não é um retrato fiel do que aconteceu desde o início da operação Lava Jato, mas ainda assim acerta muito mais do que o infeliz Polícia Federal, lançado no ano passado.

A série tem início em 2003, quando a Polícia Federal fecha o cerca ao doleiro Roberto Ibrahim (Enrique Diaz)  não é necessário muito esforço para perceber que se trata da versão ficcionalizada de Alberto Youssef. Amigo de infância do doleiro, o policial Marco Ruffo (Selton Mello) comanda a operação e se revolta quando Ibrahim faz um acordo com o Ministério Público Federal  uma história protagonizada, na vida real, pelo delegado Gerson Machado.

Acompanhamos a trama com a narração em off que, mesmo obviamente não inventada por Padilha (como reforça a todo momento), marca o trabalho do diretor. O foco e a narração mudam de Ruffo para Verena (Carol Abras), sua pupila, de acordo com a etapa da investigação. Um recurso que funciona bem mesmo que os dois compartilhem de visões parecidas.

NARRATIVA

Para nós, brasileiros, que conhecemos tanto o funcionamento do Judiciário quanto o do mecanismo que dá título à série, os primeiros episódios pecam pelo didatismo. Deve-se levar em conta, porém, que a série está disponível em 190 países, ou seja, uma contextualização básica é necessária.

Caroline Abras é a detetive Verena Cadroni Crédito: Pedro Saad/Netflix

A partir do quarto episódio, no entanto, a série acelera até chegar ao ponto de corte escolhido por Padilha e pela roteirista Elena Soares para o fim da primeira temporada.

O resultado final é irregular, mas satisfatório. Os personagens são bem desenvolvidos e até complexos  como o Ibrahim de Enrique Diaz, o mais carismático deles.

Pesa contra a série a dúvida que ela coloca na cabeça no espectador: o que delimita, no caso, o real da ficção? A troca dos nomes de maneira a deixá-los reconhecíveis é péssima (Marcelo Odebrecht, por exemplo, vira Ricardo Brecht), assim como a representação caricata de algumas figuras mais famosas (sem spoilers).