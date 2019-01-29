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15 anos depois

'O Diário da Princesa 3' está com roteiro pronto, diz Anne Hathaway

Julie Andrews também participará da nova parte da história

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2019 às 14:46
Cena de "O Diário da Princesa", com Anne Hathaway e Julie Andrews Crédito: Reprodução/Instagram @annehathaway
Há 15 anos era lançado "O Diário da Princesa 2: Casamento Real", que dava continuidade ao primeiro filme da série inspirada nos livros de Meg Cabot, que contém onze volumes.
Anne Hathaway, 36, estreou no cinema com essa franquia e interpretou a princesa Genovia nos dois filmes. Recentemente, ela anunciou no programa What Happens Live With Andy Cohen que a sequência finalmente terá um terceiro filme, e que ele já tem até um roteiro.
"Existe um roteiro para o terceiro filme. Eu quero fazer. Julie Andrews [que interpreta a rainha], quer fazer. Mas só faremos se for algo perfeito, pois amamos a história tanto quanto os fãs, então só o entregaremos quando estiver pronto, mas estamos trabalhando nisso", divulgou a atriz.
Garry Marshall, o diretor dos dois primeiros longas, foi quem idealizou o projeto. Ele faleceu em julho de 2016, e não se sabe ainda quem assumirá a direção do novo longa.
"Eles estão fazendo isso como um tributo ao Garry Marshall e aos fãs da franquia. Não posso revelar qual é a história do filme, porque o estúdio me proibiu, mas posso afirmar que será diferente da história dos meus livros", afirmou a escritora dos livros, Meg Cabot, em 2017.
O primeiro filme, lançado em 2001, mostrou a história da estudante Mia Thermopolis (Hathaway), uma jovem que descobre ser parte da família real. Ela começa a assumir responsabilidades e sua antiga vida normal se torna um conto de fadas.

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