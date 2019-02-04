Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Novo teaser de 'Toy Story 4' traz Woody partindo ao resgate de Buzz

Vídeo foi exibido no intervalo do Super Bowl; filme estreia em 20 de junho

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:49

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:49

13/11/2018 - Novos personagens de 'Toy Story 4' Crédito: Reprodução/Youtube
O caubói Woody precisa resgatar o astronauta Buzz Lightyear num parque de diversões no novo teaser de "Toy Story 4". O vídeo foi ao ar na noite deste domingo (3) durante o intervalo do Super Bowl.
As cenas mostram Buzz preso numa espécie de atração desse parque e é afrontado por dois bichos de pelúcia, um coelho e um pato. O primeiro deles terá voz do ator e diretor Jordan  Peele ("Corra!"). 
Outros nomes famosos que se juntam para dublar os personagens do quarto filme da franquia são Keanu Reeves, Patricia Arquette, Michael Keaton e Timothy Dalton. Tom Hanks e Tim Allen reprisam seus papéis como Woody e Buzz, respectivamente. 
A trama do longa de animação, que estreia em 20 de junho, é descrita como uma espécie de "road movie", um filme em que a turma de Woody se junta a um novo brinquedo, um garfo chamado Forky, e todos caem na estrada. 
O teaser do novo "Toy Story" não foi o único dos filmes que tiveram suas imagens exibidas no intervalo do Super Bowl. "Capitã Marvel" e "Vingadores: Ultimato" foram outras produções que também aproveitaram a audiência da final do campeonato de futebol americano. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados