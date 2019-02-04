Novo teaser de 'Toy Story 4' traz Woody partindo ao resgate de Buzz

13/11/2018 - Novos personagens de 'Toy Story 4' Crédito: Reprodução/Youtube

O caubói Woody precisa resgatar o astronauta Buzz Lightyear num parque de diversões no novo teaser de "Toy Story 4". O vídeo foi ao ar na noite deste domingo (3) durante o intervalo do Super Bowl.

As cenas mostram Buzz preso numa espécie de atração desse parque e é afrontado por dois bichos de pelúcia, um coelho e um pato. O primeiro deles terá voz do ator e diretor Jordan Peele ("Corra!").

Outros nomes famosos que se juntam para dublar os personagens do quarto filme da franquia são Keanu Reeves, Patricia Arquette, Michael Keaton e Timothy Dalton. Tom Hanks e Tim Allen reprisam seus papéis como Woody e Buzz, respectivamente.

A trama do longa de animação, que estreia em 20 de junho, é descrita como uma espécie de "road movie", um filme em que a turma de Woody se junta a um novo brinquedo, um garfo chamado Forky, e todos caem na estrada.