Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bem sombrio

Novo "Pinóquio" deixa visual Disney para trás e mergulha em trevas

A nova adaptação que estreia nos cinemas não se distancia desse paradigma apenas por ser em "live action", em vez de animação

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:27

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:27

Cena do filme
Cena do filme "Pinóquio", de 2021 Crédito: Divulgação/Imagemfilmes - Regine de Lazzaris Aka Greta
A ideia de Pinóquio que temos na nossa imaginação é a de um boneco branquinho, de olhos azuis, cabelos pretos e vestido como um tirolês. Encantado por uma fada e acompanhado por um grilo falante, o Pinóquio da animação de 1940 de Disney se consolidou como ícone da infância idealizada.
A nova adaptação de "Pinóquio" que estreia nos cinemas não se distancia desse paradigma apenas por ser em "live action", em vez de animação. O resultado, do ponto de vista plástico, nem tenta simular o padrão Disney que "A Bela e a Fera", "Dumbo", "Aladdin", "O Rei Leão" e "Mulan", entre outros, estabeleceram na última década.
Refilmar títulos clássicos com atores e em espaços físicos é uma tendência atual, uma estratégia que permite dar roupa nova a histórias antigas ou muito conhecidas.
A proposta, porém, não se resume ao valor comercial, à vantagem de agregar um título seguindo a lógica bem-sucedida de franquia.
Imagem de divulgação do longa Pinóquio
Imagem de divulgação do longa Pinóquio Crédito: Imagem Filmes/Divulgação
Se há diferença na "live action", ela revela-se na intensidade da impressão de realismo. É nisso que Matteo Garrone investe em sua adaptação do clássico romance "As Aventuras de Pinóquio" (1883), do escritor italiano Carlo Collodi.
Aqui, Pinóquio deixa de ser a figura lisinha e perfeita da visão idealizada de Walt Disney, recupera sua imagem rústica e é reinserido num universo rude.
Esta recuperação realista da fábula aparece desde o início na figura de Geppetto. A interpretação de Roberto Benigni é visivelmente despojada dos excessos cômicos do ator italiano. Sua caracterização, em vez de velhinho bonachão, é a de um senhor cansado e solitário, para o qual o boneco humanizado assumirá o papel de filho. As peripécias de Pinóquio, quando foge de casa e da vila, completam esse universo realista.
O termo "realista" não se resume a descrever a aparência verossímil, fidedigna dos espaços e corpos, pois a maioria das situações que Pinóquio vive são com outros personagens fantásticos.
Realista quer dizer também que, embora as imagens, figuras e espaços pareçam fantasia, eles expressam medos reais, misérias concretas, sofrimentos palpáveis.
Mesmo que o filme conte uma história irreal e que ninguém acredite que um boneco de madeira possa se tornar gente de verdade, o "Pinóquio" de Garrone vive num mundo de trevas tal qual o nosso.

PINÓQUIO

  • Avaliação: Bom
  • Onde: Em cartaz
  • Produção: Itália/França/Reino Unido, 2019
  • Direção: Matteo Garrone

Veja Também

Festival traz 33 filmes franceses de graça na internet; veja selecionados

Bárbara Paz: "Não é a política que vai parar o cinema brasileiro"

Prepare a pipoca: confira os 15 filmes mais esperados de 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Disney +
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados