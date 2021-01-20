Novo "Pinóquio" deixa visual Disney para trás e mergulha em trevas

Cena do filme "Pinóquio", de 2021 Crédito: Divulgação/Imagemfilmes - Regine de Lazzaris Aka Greta

A ideia de Pinóquio que temos na nossa imaginação é a de um boneco branquinho, de olhos azuis, cabelos pretos e vestido como um tirolês. Encantado por uma fada e acompanhado por um grilo falante, o Pinóquio da animação de 1940 de Disney se consolidou como ícone da infância idealizada.

A nova adaptação de "Pinóquio" que estreia nos cinemas não se distancia desse paradigma apenas por ser em "live action", em vez de animação. O resultado, do ponto de vista plástico, nem tenta simular o padrão Disney que "A Bela e a Fera", "Dumbo", "Aladdin", "O Rei Leão" e "Mulan", entre outros, estabeleceram na última década.

Refilmar títulos clássicos com atores e em espaços físicos é uma tendência atual, uma estratégia que permite dar roupa nova a histórias antigas ou muito conhecidas.

A proposta, porém, não se resume ao valor comercial, à vantagem de agregar um título seguindo a lógica bem-sucedida de franquia.

Imagem de divulgação do longa Pinóquio Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

Se há diferença na "live action", ela revela-se na intensidade da impressão de realismo. É nisso que Matteo Garrone investe em sua adaptação do clássico romance "As Aventuras de Pinóquio" (1883), do escritor italiano Carlo Collodi.

Aqui, Pinóquio deixa de ser a figura lisinha e perfeita da visão idealizada de Walt Disney, recupera sua imagem rústica e é reinserido num universo rude.

Esta recuperação realista da fábula aparece desde o início na figura de Geppetto. A interpretação de Roberto Benigni é visivelmente despojada dos excessos cômicos do ator italiano. Sua caracterização, em vez de velhinho bonachão, é a de um senhor cansado e solitário, para o qual o boneco humanizado assumirá o papel de filho. As peripécias de Pinóquio, quando foge de casa e da vila, completam esse universo realista.

O termo "realista" não se resume a descrever a aparência verossímil, fidedigna dos espaços e corpos, pois a maioria das situações que Pinóquio vive são com outros personagens fantásticos.

Realista quer dizer também que, embora as imagens, figuras e espaços pareçam fantasia, eles expressam medos reais, misérias concretas, sofrimentos palpáveis.

Mesmo que o filme conte uma história irreal e que ninguém acredite que um boneco de madeira possa se tornar gente de verdade, o "Pinóquio" de Garrone vive num mundo de trevas tal qual o nosso.

PINÓQUIO