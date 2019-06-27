Novo 'As Panteras' terá música de Miley Cyrus com Ariana Grande e Lana

12/04/2019 - Ella Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott em cena de "As Panteras" Crédito: Reprodução/Entertainment Weekly

O reboot do filme As Panteras, que terá o trio protagonista formado por Kristen Stewart (da Saga Crepúsculo), Naomi Scott (de Power Rangers) e Ella Balinska (de Casualty), vai contar com mais um time de estrelas: Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey se uniram para compor a trilha sonora do longa.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 26, por Miley Cyrus, por meio de sua conta no Instagram. A artista postou uma espécie de teaser com um pequeno trecho da faixa sonora. "Nós estamos chegando", escreveu a cantora no post.